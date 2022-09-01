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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Brad Pitt ile Emily Ratajkowski aşk mı yaşıyor?

Dünyaca ünlü aktör Brad Pitt ile model Emily Ratajkowski hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İklinin, yeni bir ilişkiye başladığı ileri sürüldü

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  • Brad Pitt ile Emily Ratajkowski aşk mı yaşıyor? - Magazin haberleri

    Angelina Jolie ile birlikteliğini 2016'da sonlandıran altı çocuk babası Brad Pitt'in, gönlünü Sebastian Bear-McClard ile boşanma aşamasında olduğu konuşulan model Emily Ratajkowski'ye kaptırdığı iddia edildi.
  • Brad Pitt ile Emily Ratajkowski aşk mı yaşıyor? - Magazin haberleri

    OK Dergisi'ne konuşan bir kaynak, Pitt ve Ratajkowski'nin gizlice bir ilişki yaşadığını söyledi.
  • Brad Pitt ile Emily Ratajkowski aşk mı yaşıyor? - Magazin haberleri

    Kaynak, ayrıca Emily Ratajkowski ve Brad Pitt'in 2020 Vanity Fair Oscar Partisi'nde de birlikte olduklarını belirtti.
  • Brad Pitt ile Emily Ratajkowski aşk mı yaşıyor? - Magazin haberleri

    İkilinin, Ben Affleck ve Jennifer Lopez'den sonra Hollywood'un en çok konuşulacak çifti olacağı düşünülüyor.
  • Brad Pitt ile Emily Ratajkowski aşk mı yaşıyor? - Magazin haberleri

    'BOŞANMA' İDDİASI

    Öte yandan Amerikalı model Emily Ratajkowski'nin 2018 yılında evlendiği aktör Sebastian Bear-McClard'dan boşanacağı konuşuluyor.

    People'ın aktardığına göre; Sylvester Apollo Bear isminde bir oğulları olan çiftin kısa zaman önce yollarını ayırdığı ve bu evliliği noktalama kararını Ratajkowski'nin verdiği belirtilmişti. Dergiye konuşan bir kaynak, "Emily iyi hissediyor ve güçlü. Tamamen oğluna odaklanmış durumda. Anne olmayı seviyor." diye konuşmuştu.
  • Brad Pitt ile Emily Ratajkowski aşk mı yaşıyor? - Magazin haberleri

    "DEFALARCA İHANETE UĞRADI"

    Page Six'e konuşan başka bir kaynak ise, Sebastian Bear McClard'ın "Eşini defalarca aldattığını" ileri sürmüştü. Ayrıca Ratajkowski'nin, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir partide alyansını çıkarmış olması, çiftin ilişkisinin sallantıda olduğu söylentilerine sebep olmuştu.
  • Brad Pitt ile Emily Ratajkowski aşk mı yaşıyor? - Magazin haberleri

    HENÜZ BOŞANMA DAVASI AÇILMADI

    31 yaşındaki model, henüz resmi olarak bir boşanma davası açmadı ancak ABD basınında yer alan haberlere göre, Ratajkowski'nin yakın zamanda boşanmak için harekete geçmesi bekleniyor.
  • Brad Pitt ile Emily Ratajkowski aşk mı yaşıyor? - Magazin haberleri

    BABALAR GÜNÜ'NÜ ATLAMIŞTI

    Ratajkowski'nin, geçtiğimiz haziran ayında Babalar Günü'nde Instagram'dan eşiyle ilgili herhangi bir paylaşımda bulunmaması da dikkatlerden kaçmamıştı.
  • Brad Pitt ile Emily Ratajkowski aşk mı yaşıyor? - Magazin haberleri

    ÇOCUKLARI İÇİN ESKİ EŞİYLE KARŞI KARŞIYA GELMİŞTİ

    Öte yandan Brad Pitt, kendisi gibi oyuncu olan Angelina Jolie ile 2016'da ayrılmıştı. İkilinin, birlikteliğinin bitme nedeni olarak şiddetli geçimsizlik gösterilmişti. 2014 yılında evlenen Jolie ve Pitt, ayrılık sonrası çocuklarının velayeti için karşı karşıya gelmişti.
  • Brad Pitt ile Emily Ratajkowski aşk mı yaşıyor? - Magazin haberleri

    ORTAK VELAYETE KARŞI ÇIKMIŞTI

    18 yaşından küçük 5 çocuğun ortak velayetini talep eden Brad Pitt, geçtiğimiz yıl mahkemeden zaferle çıkmıştı. Hukuk mücadelesine devam eden Jolie ise kararın ardından temyize başvurmuştu.

    Ortak velayete karşı çıkan Angelina Jolie, özel hakim John Ouderkirk'in eski eşinin avukatlarıyla iş ilişkisi olduğunu ve bu sebeple çocukları ve kendisinin adil bir yargılanmadan mahrum bırakıldığını belirterek, hakimin davadan alınmasını talep etmişti.

    Jolie'nin bu talebi üzerine harekete geçen Kaliforniya mahkemesi, ünlü oyuncuyu haklı bulup, "Bu etik ihlal, hakimin tarafsız olma kabiliyeti üzerinde şüpheler oluşmasına yol açıyor." açıklamasıyla hakimin görevine son vermişti.

    Fotoğraflar: Instagram, AP, Reuters, Splash News.

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