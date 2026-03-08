Canlı
        Brad Pitt Yunanistan'daki film çekiminde sevgilisini yanından ayırmadı

        Brad Pitt Yunanistan'daki film çekiminde sevgilisini yanından ayırmadı

        Brad Pitt, yeni filmi 'The Riders'ın çekimleri için Yunanistan'a kız arkadaşı Ines de Ramon'la birlikte gitti. Çift, çekim aralarında el ele Yunanistan'ı geziyor

        Habertürk
        Giriş: 08.03.2026 - 13:05
        1

        Brad Pitt, yeni filmi 'The Riders'ın çekimlerinin yapıldığı Yunanistan'ın Halkis kentindeki sette görüntülendi.

        2

        Oscar ödüllü yönetmen Edward Berger'in yönettiği 'The Riders', Tim Winton'ın 1994 tarihli romanından uyarlandı.

        3

        Pitt filmde, İrlanda'da yeni bir hayat kurmaya çalışan Avustralyalı Fred Scully'yi canlandırıyor. Karısı ve kızının gelmesini beklerken, sadece travma geçirmiş kızını buluyor ve Avrupa'da umutsuz bir arayışa girişiyor.

        4

        Çekimlerin önümüzdeki günlerde Atina'nın doğusundaki Nea Makri sahil bölgesinde devam etmesi bekleniyor.

        5

        Film çekimi için Yunanistan'da bulunan Pitt, çekimden arta kalan zamanını kız arkadaşı Ines de Ramon ile geçiriyor.

        6

        62 yaşındaki Oscar'lı oyuncu ile 33 yaşındaki mücevher tasarımcısı Ramon, önceki akşam geç saatlerde Yunanistan'ın Hydra Adası'ndan bir tekneye binerken görüntülendi.

        7

        İlk kez 2022'de birlikte görüntülenen çift, gözlerden uzak bir ilişki yaşamayı tercih ediyor.

