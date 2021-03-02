Brawl Stars oyuncularını endişelendirecek bir haber ortaya atıldı. Peki, Brawl Stars kapanıyor mu? Brawl Stars ne zaman kapanacak? Brawl Stars neden kapanıyor?

BRAWL STARS KAPANIYOR MU?

Sevilen oyunun 2021 yılında kapanacağı iddia edildi. Supercell, Brawl Stars'ın kapanması ile ilgili bir açıklama yapmış değil. Bu da, Brawl Stars'ın kapanması gibi bir durum olmadığını gösteriyor.

BRAWL STARS NEDİR?

En çok oynanan oyunlar arasında yer alan Brawl Stars, başlamadan önce bir karakter seçmeniz gerekir. Oyunda toplam 44 karakter yer almaktadır. Karakterlerin kendine has yetenekleri ve süper özelliği bulunduğu oyunda karakter türleri şu şekildedir:

Yakın menzil

Orta menzil

Uzun menzil

Suikastçılar

Atıcılar

Destekçiler

Şifacılar