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        Haberler Gündem Bray Wyatt kimdir, neden öldü? Dünya Şampiyonu Güreşçi Bray Wyatt'ın ölüm sebebi nedir?

        Bray Wyatt kimdir, neden öldü? Dünya Şampiyonu Güreşçi Bray Wyatt'ın ölüm sebebi...

        Dünyaca ünlü güreşçi Bray Wyatt'tan acı haber... 3 Dünya Şampiyonluğu bulunan 36 yaşındaki güreşçi Wyatt, hayatını kaybetti. The Fiend karakteri ile adını geniş kitlelere duyuran Bray Wyatt'ın ölüm sebebi ve kariyeri ile ilgili bilgileri bir araya getirdik...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.08.2023 - 17:28 Güncelleme: 25.08.2023 - 17:28
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        Güreş dünyası Bray Wyatt'ın ölüm haberiyle sarsıldı. Florida doğumlu ABD'li süperstar güreşçi Wyatt ile ilgili WWE yöneticisi Triple H, resmi Twitter hesabından Wyatt'ın yaşamını yitirdiğini duyurdu. İşte, konu hakkında bilgiler ve Bray Wyatt'ın hayat hikayesi...

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        BRAY WYATT NEDEN ÖLDÜ?

        Haberi Wyatt'in babası eski güreşçi Mike Rotunda'dan aldığını belirten Levesque, Windham'ın ölüm sebebine dair bilgi paylaşmadı.

        Güreş ve boks müsabakalarını sunan spiker Sean Ross Sapp ise Wyatt'in şubatta Kovid'e yakalandıktan sonra iyileşme sürecine girdiğini fakat dün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini söyledi. Sapp, güreşçinin önceden de kalp hastalığından mustarip olduğunu ve virüsün sağlık durumunu kötüleştirdiğini belirtti.

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        BRAY WYATT KİMDİR?

        Windham Lawrence Rotunda (23 Mayıs 1987; Brooksville, Florida - 24 Ağustos 2023) Amerikalı profesyonel güreşçiydi.

        Rotunda, dedesi Blackjack Mulligan, babası Mike Rotunda ve amcaları Barry ve Kendall Windham'ın izinden gitmiş ve üçüncü nesil profesyonel güreşçi olmuştur.

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        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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