Motorine indirim geldi
Döviz kuru, petrol fiyatları ve vergi düzenlemelerindeki hareketlilik akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Motorinin litre fiyatına ortalama 4 lira 31 kuruş indirim geldi. İndirim gece yarısı pompaya yansıdı
Brent ham petrol vadeli işlemleri yüzde 2,7 düşüşle varil başına 96,66 dolara geriledi.
Brent petrolde yaşanan düşüş sonrası 100 doların altını görmesinin ardından bugün motorine indirim geldi.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul (Avrupa Yakası)
Benzin litre fiyatı: 62.65 TL
Motorin litre fiyatı: 72.26 TL
LPG litre fiyatı: 34.99 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 63.62 TL
Motorin litre fiyatı: 73.38 TL
LPG litre fiyatı: 34.87 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 63.90 TL
Motorin litre fiyatı: 73.66 TL
LPG litre fiyatı: 34.79 TL
Fiyatlar şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
EŞEL MOBİL SİSTEMİ DEVREDE
Eşel mobil sistemine geçiş kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak akaryakıt fiyatlarına gelecek artışta ÖTV tutarları, artışın yüzde 75'i kadar indirilerek uygulanıyor.