        Haberler Ekonomi Enerji Brent petrol 100 doların altını gördü! Motorine indirim geldi: İşte 14 Nisan güncel benzin, motorin, LPG fiyatları

        Motorine indirim geldi

        Döviz kuru, petrol fiyatları ve vergi düzenlemelerindeki hareketlilik akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Motorinin litre fiyatına ortalama 4 lira 31 kuruş indirim geldi. İndirim gece yarısı pompaya yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Nisan 2026 - 09:13 Güncelleme:
        Brent ham petrol vadeli işlemleri yüzde 2,7 düşüşle varil başına 96,66 dolara geriledi.

        Petrol yeniden 100 doların altında
        Brent petrolde yaşanan düşüş sonrası 100 doların altını görmesinin ardından bugün motorine indirim geldi.

        Motorinin litre fiyatına ortalama 4 lira 31 kuruş indirim geldi. İndirim gece yarısı pompaya yansıdı.

        GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İstanbul (Avrupa Yakası)

        Benzin litre fiyatı: 62.65 TL

        Motorin litre fiyatı: 72.26 TL

        LPG litre fiyatı: 34.99 TL

        Ankara

        Benzin litre fiyatı: 63.62 TL

        Motorin litre fiyatı: 73.38 TL

        LPG litre fiyatı: 34.87 TL

        İzmir

        Benzin litre fiyatı: 63.90 TL

        Motorin litre fiyatı: 73.66 TL

        LPG litre fiyatı: 34.79 TL

        Fiyatlar şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

        EŞEL MOBİL SİSTEMİ DEVREDE

        Eşel mobil sistemine geçiş kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak akaryakıt fiyatlarına gelecek artışta ÖTV tutarları, artışın yüzde 75'i kadar indirilerek uygulanıyor.

        *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

        *Görsel temsili

