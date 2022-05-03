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Brent petrol varil fiyatı ne kadar? 3 Mayıs 1 varil brent petrol kaç dolar?

Çin'de karantina sürecinin devam etmesi piyasaları etkilemeye devam ediyor. Dün 108,38 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 107,58 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,31 düşüş gösterdi. İşte, 3 Mayıs brent petrol varil fiyatı

  • 01
    Brent petrol varil fiyatı ne kadar, kaç dolar? 3 Mayıs 2022 1 varil brent petrol kaç dolar?

    Brent petrol varil fiyatı, petrol fiyatlarında oluşan düşüş ve Çin'de devam eden karantina süreciyle hareketleniyor. Dün toplanan Avrupa Birliği Enerji Bakanları'nın Almanya'nın Rus petrolüne karşı ambargo kararını desteklemeye hazır olduklarını duyurması petrol fiyatlarının düşüşünü kısıtlıyor. Dün 108,38 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 107,58 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,31 düşüşle 107,25 dolar oldu. Peki, 3 Mayıs Brent petrol varil fiyatı ne kadar, kaç dolar? İşte, 3 Mayıs brent petrol varil fiyatı...
  • 02
    Brent petrol varil fiyatı ne kadar, kaç dolar? 3 Mayıs 2022 1 varil brent petrol kaç dolar?

    3 MAYIS BRENT PETROL FİYATI NE KADAR?

    Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 107,25 dolardan işlem görüyor.
  • 03
    Brent petrol varil fiyatı ne kadar, kaç dolar? 3 Mayıs 2022 1 varil brent petrol kaç dolar?

    Dün 108,38 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 107,58 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,31 düşüşle 107,25 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 104,86 dolardan alıcı buldu.

    Çin'de devam eden karantina süreci ve petrol ihtiyacında oluşan düşüşün petrol fiyatları üzerindeki baskısı sürüyor.

    Dün bir araya gelen Avrupa Birliği (AB) Enerji Bakanları Rus petrol ithalatına aşamalı ambargo ihtimalini görüştü. Almanya'nın Rus petrolüne karşı ambargo kararını desteklemeye hazır olduğunu duyurması petrol fiyatlarının düşüşünü kısıtlıyor.
  • 04
    Brent petrol varil fiyatı ne kadar, kaç dolar? 3 Mayıs 2022 1 varil brent petrol kaç dolar?

    Avrupa Komisyonu'nun bu hafta Rus petrolünün ithalatına yönelik bir ambargo da dahil olmak üzere yeni bir AB yaptırım paketi önermesi bekleniyor.

    Yatırımcılar, Amerikan Petrol Enstitüsü'nün açıklayacağı ABD ham petrol arzı verilerini bekliyor.

    Brent petrolde teknik olarak 107,69 ile 108,15 dolar aralığının direnç, 106,98 ile 106,77 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
  • 05
    Brent petrol varil fiyatı ne kadar, kaç dolar? 3 Mayıs 2022 1 varil brent petrol kaç dolar?

    BİR VARİL BRENT PETROL KAÇ LİTRE?

    SPK'nın internet sitesinden edinilen bilgiye göre; bir varil petrol 42 galon ham petrol ile eşdeğerdir (159 litre). 

    Bir varil ham petrolden, 19,6 galon benzin, 4 galon jet yakıtı, 10 galon dizel yakıt ve ısıtıcı yakıt, 1,7 galon LPG, 1,7 galon ağır akaryakıt, ve 7,6 galon diğer türevleri üretilebilmektedir. Bütün ham petroller birbirlerine eş değerde değildir.

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