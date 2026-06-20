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        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası Brezilya - Haiti: 3-0 (MAÇ ÖZETİ) - Brezilya 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk galibiyetini Haiti'ye karşı aldı

        Brezilya - Haiti: 3-0 (MAÇ SONUCU)

        2026 Dünya Kupası C Grubu'nda mücadele eden Brezilya, Haiti'yi 3-0 yenerek ilk galibiyetini alan. Sambacılar'a galibiyeti getiren golleri Cunha (2) ve Vinicius Junior kaydetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Haziran 2026 - 05:41 Güncelleme:
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        Brezilya siftah yaptı!

        Brezilya, 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk galibiyetini Haiti'ye karşı aldı. Sambacılar, C Grubu ikinci maçında karşılaştığı zayıf rakibini ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti.

        Brezilya'ya üç puanı getiren golleri 23 ve 36'da Cunha ile 45+3'te Vinicius Junior kaydetti.

        Ancelotti'nin ekibi bu sonuçla puanını 4'e çıkarırken, Haiti iki maç sonunda puansız kalarak turnuvaya veda etti.

        Brezilya gruptaki üçüncü ve son maçında 25 Haziran'da İskoçya ile karşılaşacak. Haiti ise aynı gün Fas ile kozlarını paylaşacak.

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