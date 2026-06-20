Brezilya, 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk galibiyetini Haiti'ye karşı aldı. Sambacılar, C Grubu ikinci maçında karşılaştığı zayıf rakibini ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti.

Brezilya'ya üç puanı getiren golleri 23 ve 36'da Cunha ile 45+3'te Vinicius Junior kaydetti.

Ancelotti'nin ekibi bu sonuçla puanını 4'e çıkarırken, Haiti iki maç sonunda puansız kalarak turnuvaya veda etti.

Brezilya gruptaki üçüncü ve son maçında 25 Haziran'da İskoçya ile karşılaşacak. Haiti ise aynı gün Fas ile kozlarını paylaşacak.