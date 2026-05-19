        Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosu açıklandı: Ederson ve Sara kararı!

        Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosu açıklandı: Ederson ve Sara kararı!

        Brezilya Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edeceği kadro açıklandı. Fenerbahçe'den Ederson, listede yer alırken son olarak 2023'te forma giyen Neymar, milli takıma döndü. Galatasaraylı orta saha oyuncusu Gabriel Sara ise kadroda yer bulamadı

        Giriş: 19 Mayıs 2026 - 00:33
        İşte Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosu!

        Brezilya Milli Takımı; ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edeceği kadroyu açıkladı.

        Fenerbahçe'den Ederson, kadroda yer alırken son olarak 2023'te Dünya Kupası elemelerinde süre alan Neymar, milli takıma döndü. Galatasaraylı orta saha oyuncusu Gabriel Sara ise kadroda kendine yer bulamadı.

        Yıldız futbolcu Neymar, Mart 2025'te 1.5 yılın ardından milli davet almış ancak sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı.

        Brezilya Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'nda boy göstereceği kadrosunda bulunan oyuncular şu şekilde:

        Kaleci: Alisson, Ederson, Weverton

        Defans: Alex Sandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel, Ibanez, Leo Pereira, Marquinhos, Wesley

        Orta Saha: Bruno Guimaraes, Casemiro, Danilo, Fabinho, Lucas Paqueta

        Forvet: Endrick, Gabrial Martinelli, Igor Thiago, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Neymar, Raphinha, Rayan, Vinicius

        Brezilya, 11 Haziran - 19 Temmuz arasında düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nda Fas, Haiti ve İskoçya'nın da yer aldığı C Grubu'nda mücadele edecek.

        5 kez ile Dünya Kupası'nı en çok kazanan ülke ünvanına sahip Brezilya, son olarak 2002 Dünya Kupası'nda zafere ulaşmıştı.

