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        Haberler Spor Futbol İngiltere Brighton: 2 - Nottingham Forest: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Brighton: 2 - Nottingham Forest: 2 | MAÇ SONUCU

        İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Brighton & Hove Albion ile Nottingham Forest, 2-2 berabere kaldı. Brighton'da top koşturan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, maçta süre alamadı. Brighton & Hove Albion ve Nottingham Forest, puanını 9'a yükseltti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2024 - 20:06 Güncelleme: 22.09.2024 - 20:06
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        Ferdi sinirlendi, Brighton kazanamadı!
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        İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Brighton & Hove Albion ile Nottingham Forest karşı karşıya geldi. The American Express'ta oynanan müsabaka 2-2 berabere bitti.

        Nottingham Forest, Chris Wood'un 13. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Geriye düştükten sonra rakip kalede baskı kuran Brighton & Hove Albion, 42. dakikada Jack Hinshelwood'un kafa golüyle durumu 1-1 yaptı. Danny Welbeck'in 45. dakikada frikikten attığı gol sonrasında Brighton soyunma odasına 2-1 önde gitti.

        Konuk ekip Nottingham Forest, 70. dakikada Ramon Sosa'nın golüyle durumu 2-2 yaptı. Kalan bölümde pozisyonlar olmasına rağmen gol çıkmadı ve iki takım da birer puanla haftayı kapattı.

        FERDİ İLE MORENO TARTIŞTI

        Maça yedek kulübesinde başlayan ve şans bulamayan Ferdi Kadıoğlu, ilk yarı ısınırken Alex Moreno ile tartıştı. Tartışmayı hakem Robert Jones sonlandırdı.

        Bu beraberliğin ardından Brighton & Hove Albion ile Nottingham Forest 9 puana ulaştı.

        İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Brighton & Hove Albion, Chelsea'ye konuk olacak. Nottingham Forest, Fulham'ı ağırlayacak.

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