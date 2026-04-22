Brighton & Hove Albion: 3 - Chelsea: 0 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton & Hove Albion, sahasında Chelsea'yi 3-0 yendi. Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, 3. dakikada attığı golle birlikte Brighton'un galibiyetinde önemli rol oynadı. Bu sonuçla birlikte Brighton puanını 50'ye çıkarırken, ligde üst üste 5. kez yenilen Chelsea ise 48 puanda kaldı.
Giriş: 22 Nisan 2026 - 00:26
American Express Stadı'nda oynanan karşılaşmayı kazanan 3-0'lık skorla Brighton & Hove Albion oldu.
FERDİ ATTI BRİGHTON KAZANDI
Brighton & Hove Albion'a galibiyeti getiren golleri 3'te Ferdi Kadıoğlu, 56'da Jack Hinshelwood ve 90+1. dakikada Danny Welbeck attı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ