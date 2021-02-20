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Sabancı Holding ve Bridgestone Corporation iştiraki lastik üreticisi Brisa, 1 Ocak-31 Aralık 2020 dönemine ait finansal sonuçlarını paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, şirket, geçen yıla göre net kârını 4.7 katına çıkardı ve yılı 539.9 milyon TL net kâr ile kapattı.

FAVÖK seviyesinde ise geçen yıla göre göre yüzde 57.2 artış elde eden Brisa'nın FAVÖK büyüklüğü ise 956.5 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Brisa’nın 2020 yılı cirosu da yüzde 15.9 artışla 4.2 milyar TL oldu.

Verilen bilgiye göre, şirketin 2020 sonuçlarında dengeli işletme sermayesi yönetimi, başarılı kanal ve ürün portföyü yönetimi etkili oldu. 2019 yılında 1.8’den 7’ye çıkan işletme sermayesi devir hızının, 2020 yılında 14 seviyesine ulaştığı verilen bilgiler arasında.

Brisa’nın 2020 performansını değerlendiren Brisa CEO’su Haluk Kürkçü, "2020 yılı Covid-19 pandemisi sebebiyle sosyal ve ekonomik boyutta kritik değişimlerin ve zorlukların yaşandığı bir yıl oldu. Bu dönemde, çalışanlarımız ve tüm paydaşlarımızın sağlığını ve güvenliğini önceliğimize alarak operasyonlarımıza devam ettik. İzmit ve Aksaray’daki fabrikalarımız, yerli üretim ve AR-GE gücümüz, 3000’e yakın çalışanımız ve güçlü bayi ağımız ile değer yaratmaya odaklandık" dedi.

Yurtiçi pazarda, dönemin şartlarına paralel olarak değişen dinamiklere hızla uyum sağladıklarını kaydeden Kürkçü, "Yurtdışı pazarlarda ise pandemiden etkilenen uluslararası pazarlara rağmen 13 ülkede pazar payımızı artırdık ve Lassa markamızın yurtdışındaki faaliyetlerine yönelik yatırımlarımıza devam ettik. Aynı zamanda orijinal ekipman kanalında da ihracatımıza ivme kazandırdık ve Türk mühendislerimizin geliştirdiği ürünleri Avrupalı araç üreticilerine gönderdik. 2021 yılında da hedefimiz, stratejik odak alanlarımızla birlikte başarımızı sürdürülebilir kılmaktır” diye konuştu.