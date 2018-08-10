Brisa’nın toplam satış performansı geçen senenin aynı dönemine göre, adetsel olarak %28 arttı. Brisa uluslararası satışlarında yeni bir rekora imza atarak, tüm zamanların en yüksek satışını gerçekleştirdi.

Yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre net satış gelirlerinde %47 oranında artış sağlayan Brisa, FAVÖK tutarında da %52’lik büyüme gerçekleştirdi.

Küresel lastik sektörü, otomotivdeki olumlu gelişmelere paralel olarak potansiyelini gerçekleştiriyor. Son 5 yılda %13 büyüyen sektör, 2017 yılını %3,1 oranında büyüme ve 1,86 milyar satış adedi ile kapattı. Bu büyümenin, bölgesel dalgalanmalar olmakla birlikte, toplamda devam edeceği öngörülüyor. Gelecek 5 yılda küresel lastik pazarı satış adetlerinin 2 milyarın üzerine çıkmasını bekleniyor.

Brisa CEO’su Cevdet Alemdar; “Türkiye lastik sektörü liderliğimizi bu yıl ileri taşımaya kararlıyız. Rekabetin her geçen gün arttığı uluslararası ve ulusal pazarda insana yakınlığımızla, yenilikçiliğimizle, teknolojimizle ve dengeli finansal yapımızla istikrarlı bir şekilde büyüyoruz.

Uluslararası alanda lassa markamız ile ihracat rekoru kırdık. Bu da küresel ölçekte tercih edilirliğimizi ve başarımızı kanıtlıyor. Bazı segmentlerde %10’lara varan oranlarda daralan Avrupa pazarında, çift haneli büyüme kaydettik. Böylece yıl sonunda ihracat hedeflerimize ulaşmak için önemli başarılar elde ettik." dedi

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