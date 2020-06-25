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Bridgestone Corporation ve Sabancı Holding ortak kuruluşu olan lastik üreticisi Brisa'da üst düzey bir atama gerçekleşti. 2018 yılından itibaren CTO Yardımcılığı görevinde bulunan Haluk Kürkçü, Brisa Genel Müdürlüğü görevine atandı. Kürkçü'nün, 1 Temmuz itibarı ile yeni görevine başlayacağı öğrenildi.

Sabancı Holding'de Cenk Alper'in 2019 Ağustos ayında CEO olarak göreve başlaması sonrası boşalan Sanayi Grup Başkanlığı'na Brisa'nın eski CEO'su Cevdet Alemdar atanmıştı.

Alemdar, 1 Nisan 2020 tarihinden bu yana Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanlığı ile birlikte Brisa'nın CEO'luğu görevini de yürütüyordu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 1984 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde lisans derecesini tamamlayan Haluk Kürkçü, 1986 yılında Brisa'da göreve başladı ve ardından 20 yıllık süreçte, üretim planlama, endüstri mühendisliği ve üretim alanlarında yöneticilik pozisyonları üstlendi.

2006 yılında Üretim Direktörü olarak atanan Kürkçü, 2015-2018 yılları arasında, Mühendislik Direktörlüğü görevini yürüttü.