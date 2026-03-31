Britney Spears dans videolarına döndü

Alkollü araç kullanırken durdurulan ve gözaltına alınan Britney Spears, 4 Mart'tan bu yana koruduğu sessizliğini önceki gün kısa bir Instagram açıklamasıyla bozmasının ardından, eski günlerdeki gibi, dans videolarına da döndü.

44 yaşındaki pop yıldızı, dans ederken çekilmiş videosunu paylaştı. Spears, sahnede performans sergilediği dönemde yapmadığı kadar tuhaf hareketlerle, takipçilerine coşkulu dans gösterileri sergiledi.

Kurgulanmış farklı dans görüntülerinden oluşan videonun, Spears'ın malikanesindeki dağınık görünen bir odada çekilmesi, arka planda bir elbise askısı ve yerde dağılmış çiçekler olması dikkat çekti.

Spears, gözaltı sonrası yaptığı ilk açıklamada, eski eşi Kevin Federline'dan (48) olan iki yetişkin oğlu Sean (20) ve Jayden (19) ile yeniden bir araya geldiğini açıklamış, onlarla fotoğraflarını paylaşmıştı. Amerikalı şarkıcı, "Desteğiniz için hepinize teşekkür ederim. Ailem ve arkadaşlarımla vakit geçirmek büyük bir nimet" demişti.

Britney Spears oğullarıyla bir araya geldi

Otoyol polisi tarafından durdurulup gözaltına alınan Spears, bir gün sonra serbest bırakılmıştı. Spears, 4 Mayıs'ta mahkemeye çıkacak.

Spears'ın temsilcisi, olayın ardından, "Mazur görülemez, talihsiz bir olaydı. Britney doğru adımları atacak ve yasalara uyacak. Umarım bu, Britney'in hayatında gerçekleşmesi gereken geç kalmış değişimin ilk adımı olur. Umarım bu zor dönemde ihtiyacı olan yardım ve desteği alabilir" demişti.

Spears'in oğullarıyla vakit geçireceğini söyleyen temsilci, "Sevdikleri, onun mutluluğu ve başarısı için uzun zamandır beklenen bir plan hazırlayacaklar" diye eklemişti.

Pop yıldızı, gözaltı haberinin duyulmasının ardından Instagram hesabını kapatmıştı. Hesabını yeniden açsa da 'gizli hesap' kullanmayı tercih etti.