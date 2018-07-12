Dünyanın en büyük dijital ve analog yarı iletken üreticilerinden Broadcom, merkezi ABD'nin New York şehrinde bulunan yazılım şirketi CA'yı satın alıyor. Anlaşma resmi olarak da duyurulurken Broadcom'un CA için ödeyeceği miktar 19 milyar dolar olarak açıklandı.

19 milyar dolarlık satın alma, CA'nın çarşamba günkü hisse değerinin yüzde 20'si üzerinde bir değerle, hisse başına 44.5 dolar üzerinden nakit olarak yapılacak. Broadcom finansmanı borçlanma yoluyla değil mevcut kasa bakiyesini kullanarak gerçekleşecek.

Yarı iletkenler dışında kablolu ve kablosuz teknolojileri, endüstriyel depolama, fiber network vb. pek çok bilişim faaliyeti olan Broadcom bu kez alanının dışına çıkarak merkezi işlem birimleri yazılımlarında uzmanlaşmış bir firmayı satın almış oldu.

PİYASALAR SATIN ALMAYI BENİMSEMEDİ

Paydaşlar satın almayı olumlu karşılarken, CEO Hock Tan'ın özellikle çip endüstrisindeki şirket pazar payını yüzde 4'ten 30'a taşımasına dikkati çekiyor.

Wall Street ise bu beklenmedik satın almayı pek olumlu karşılaşmışa benzemiyor. Broadcom hisseleri satın alma sonrası kapanış sonrası işlemlerde yüzde 7 düştü. Yatırımcı ve analistler iki şirketin birbirine nasıl fayda getireceğini özümsemeye çalışıyor.

Broadcom daha önce aylar süren Qualcomm satın alması için uğraşmış ancak 121 milyar dolarlık anlaşmayı Başkan Donald Trump ulusal güvenlik gerekçesiyle reddetmişti.

Sonrasında ise Broadcom, merkezi Singapur'da olan operasyonlarını ABD'ye taşımıştı. Bu hamle ise Trump'ın kurumlar vergisini yüzde 35'ten 21'e indiren vergi indirimiyle ilişkilendirilmişti.