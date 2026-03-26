        Brooks Nader 'Sahil Güvenlik' rolüne gelen tepkilere yanıt verdi

        Brooks Nader 'Sahil Güvenlik' rolüne gelen tepkilere yanıt verdi

        Yeniden çevrilen 'Sahil Güvenlik' dizisinde Pamela Anderson'ın rolünü üstlenen Brooks Nader, bir model ve sosyal medya fenomeni olarak role seçilmesi nedeniyle aldığı eleştirilere ilişkin açıklama yaptı

        Giriş: 26.03.2026 - 14:44 Güncelleme:
        Brooks Nader, 1990'lı yılların ünlü 'Sahil Güvenlik' (Baywatch) dizisinin yeniden çevriminde, Pamela Anderson'ın rolünü üstleniyor. 29 yaşındaki model ve sosyal medya fenomeni, diziyle televizyon oyunculuğuna ilk adımını atacak. Ancak kadroya dahil olduğunun duyurulması, bazı eleştirilere yol açtı.

        Geçtiğimiz hafta sonu 'Sahil Güvenlik'in ilk çekim haftasını tamamladıktan sonra bir etkinliğe katılan Nader, bir sosyal medya fenomeninin kadroya dahil edilmesiyle ilgili tepkilere ilişkin açıklama yaptı. "Bence zaman değişti ve artık herkes çok yönlü, hem oyuncu hem de influencer olabiliyor ve etki yaratabiliyor. Sosyal medyanın yarattığı kültürün güzelliği de bu" dedi.

        Nader, “Artık platformlarımız var. 1990'larda sosyal medya, Instagram veya TikTok yoktu, bu yüzden insanlar şimdi seslerini kullanabiliyorlar ve bence bunu iyi amaçlar için kullandıkları sürece bunun diziye bir hava katacağına inanıyorum" diye ekledi.

        Hafta sonu ikonik kırmızı mayoyu giyerek tanıtım pozları veren Nader, "Kariyerimin en inanılmaz anıydı. Bunun ilk büyük oyunculuk deneyimim olduğunu hissediyorum ve bu yüzden insanlara neler yapabileceğimi göstermek için heyecanlıyım. Elbette doldurulması gereken büyük bir boşluk var" dedi.

        California'daki cankurtaranları anlatan dizide, Pamela Anderson'ın rolüne seçilen Nader, hem yüzmeyi bilmemesi hem de oyunculuk derslerine ihtiyacı olduğunun ortaya çıkmasıyla eleştirilmişti.

        Nader'in rolü aldıktan sonra günde iki kez yoğun bir eğitimden geçtiği, hem yüzme hem de oyunculuk dersleri aldığı öğrenilmişti.

        Trump: ABD'nin NATO'ya ihtiyacı yok
        Axios: ABD İran'a "büyük bir son vuruş" hazırlığında
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        Ulaştırma Bakanı'ndan Karadeniz'de gemideki patlamaya ilişkin açıklama!
        Acil petrol stokları serbest kalıyor
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası
        "Ölü buldum" dediği sevgilisini boğmuş!
        1 milyon 110 bin liraya satıldı
        AK Parti'de süreç mesaisi
        Milli Takım'ın play-off serüveni...
        Kubilay Kaan aslında kimin kurbanı? Bahis parasından çıkan çakarlı katilin portresi
        Futbolcu cinayetinde en kritik tanığın ifadesi ortaya çıktı!
        Milli Takım'ın konuğu Romanya!
        Çifte cinayetin nedeni genç kadının darp edilmesi!
        Yaşlanmanın aniden hızlandığı yaş hangisi?
        Bernardo Silva harekatı!
        'Evlilik' sinyali
        Türkiye uydu interneti için masada
        Altın için petrole bakın
