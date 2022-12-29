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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bruce Willis'e eşi Emma Heming'ten: Sana 15 yıl önce aşık olmuştum

Afazi hastalığına yakalandığı için oyunculuğu bırakmak zorunda kalan Bruce Willis'in eşi Emma Heming, romantik bir paylaşımda bulundu. Heming, eşine, "Sana 15 yıl önce aşık olmuştum" ifadeleriyle seslendi

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  • Bruce Willis'e eşi Emma Heming'ten: Sana 15 yıl önce aşık olmuştum - Magazin haberleri

    Bruce Willis'e beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma-yazma gibi becerileri etkileyen "afazi" (söz yitimi) hastalığı teşhisi konulmuştu. Uzun bir süredir gözlerden uzakta olan Willis'in 2009'da evlendiği eşi Emma Heming, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
  • Bruce Willis'e eşi Emma Heming'ten: Sana 15 yıl önce aşık olmuştum - Magazin haberleri

    "SANA 15 YIL ÖNCE AŞIK OLMUŞTUM"

    Daha önce, "Ailemin ihtiyaçları benim için her şeyden önce geliyor" açıklamasında bulunan Heming, eşiyle 15 yıl önce çekilen bir videosunu yayınladı. Emma Heming, sosyal medya hesabından yayınladığı gönderiye, "Hayatımın aşkı... Sana 15 yıl önce aşık olmuştum" ifadelerini not düştü.
  • Bruce Willis'e eşi Emma Heming'ten: Sana 15 yıl önce aşık olmuştum - Magazin haberleri

    "AKIL SAĞLIĞIMI ETKİLEDİ" DEMİŞTİ

    Heming, geçtiğimiz hafta Willis'in hastalığıyla ilgili, "Evdekilere gösterdiğim ilgi hem akıl sağlığımı hem de tüm sağlığımı etkiledi ve bu da aileme hiç yarar sağlamadı" demişti.
  • Bruce Willis'e eşi Emma Heming'ten: Sana 15 yıl önce aşık olmuştum - Magazin haberleri

    'AFAZİ' HAKKINDA

    Afazi', beyin kanaması ya da inme (felç) gibi serebrovasküler rahatsızlıklar sonucu beynin konuşma bölümünde gelen hasara verilen isimdir. Beynin konuşma merkezinde oluşan bu hasar, bireylerde konuşma bozukluğu, algıda ve verilen cevaplarda tutarsızlık ve iletişim problemleri gibi sorunlar meydana getirir.
  • Bruce Willis'e eşi Emma Heming'ten: Sana 15 yıl önce aşık olmuştum - Magazin haberleri

    BELİRTİLER YILLAR ÖNCE BAŞLADI

    Öte yandan Bruce Willis'te hastalığın etkilerinin bir anda çıkmadığı aslında ünlü oyuncunun bir süredir bazı tuhaf belirtiler gösterdiği de ileri sürülmüştü. Bruce Willis'in, 17 yıl boyunca onun dublörlüğünü yapan Stuart F. Wilson, "Son birkaç yıldır değişmişti. Fakat bir şeylerin yolunda gitmediği de o kadar belirgin değildi. Afazi hastalığına yakalandığının açıklanmasından birkaç ay önce ise Willis'in sette çok farklı davranıyordu. Bazen onunla konuştuğumuzda dikkati dağınık görünürdü. Unutkanlık dışında başka bir sorunu olduğunun farkına varmıştım" ifadelerini kullanmıştı.
  • Bruce Willis'e eşi Emma Heming'ten: Sana 15 yıl önce aşık olmuştum - Magazin haberleri

    'MAVİ AY' DİZİSİYLE TANINDI

    Emmy ve Altın Küre ödül sahibi olan 67 yaşındaki Bruce Willis'in filmleri dünyada 3,5 milyar dolar gişe yaptı.

    Amerikalı bir baba ve Alman bir annenin çocuğu olarak Almanya'nın Idar-Oberstein kentinde dünyaya gelen Willis, çocukluk yıllarını New Jersey'de geçirdi. Daha sonra da New York'a yerleşti.

    Bruce Willis, 'Moonlighting' (Mavi Ay) isimli televizyon dizisindeki 'David Addison' rolüyle üne kavuştu.

    Fotoğraflar: Instagram

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