Bu belirtiler varsa su içmiyor olabilirsiniz! Yetersiz su tüketirsek ne olur?
Hayati bir önem taşıyan su, yeterli düzeyde tüketilmediği takdirde sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor. Peki, yetersiz su tüketirsek ne olur?
Giriş: 16.10.2023 - 13:02 Güncelleme: 16.10.2023 - 13:02
1
Eğer yeterli miktarda su tüketmiyorsanız vucudunuzda meydana gelecek 10 değişiklik...
1- Selülit
2
2- Vücutta çatlama
3
3- Göz altında morluk
4
4- Midede ekşime
5
5- Düzensiz tansiyon
6
6- Kabızlık
7
7- Böbreklerde rahatsızlıklar
8
8- İdrar sonrası yanma
9
9- Baş ağrısı