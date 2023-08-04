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        Haberler Yaşam Bu dedektif bulmacalarını çözebilecek misiniz? İşte zihninizi açacak 4 bilmece

        Zekanızı geliştirecek 4 dedektif bilmecesi!

        Akıl yürütme becerinizi geliştirecek ve zekanızın sınırlarını zorlayacak eğlenceli 4 dedektif bilmecesi, olaylara farklı perspektiften bakmanızı sağlayacak.

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        Habertürk
        Giriş: 04.08.2023 - 09:28
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        1

        1. BİLMECE

        SORU:

        Yeni evli bir çift balayına çıkar. Bu balayı tatilinden sadece adam döner ve herkese eşinin çok trajik bir kaza geçirip öldüğünü anlatır. Polis, adamı "Seyahat acenteniz aradı, eşini sen öldürmüşsün" diyerek tutuklar. Seyahat acentesi bunun bir cinayet olduğunu nasıl anlamış olabilir?

        CEVAP:

        Adam eşine sadece tek yönlü gidiş bileti almıştır. Bu da niyetini çok açık bir biçimde belli eder. Seyahat planlaması yapan evli çiftlerin sadece birinin dönüş biletinin olması adamın yakalanmasına neden olmuştur.

        2

        2. BİLMECE

        SORU:

        Bir Japon gemisi açık denizde yol almaktadır. Kaptan yüzüğünü çıkarıp masaya koyduktan sonra duş almaya gider. Döndüğünde ise yüzüğünü bıraktığı yerde göremez. Kaptan hemen mürettebat içinde şüphelendiği dört kişiyi sorguya çekmek için odasına çağırır. Her birine ayrı ayrı 15 dakika önce nerede olduklarını ve ne yaptıklarını sorar.

        Aşçı: Kilerden pişirmek için et alıyordum.

        Mühendis: Jeneratörü tamir ediyordum.

        Denizci: Bayrağımız tepetaklak bir şekilde yanlış asılmıştı. Onu düzeltiyordum.

        Telsiz zabiti: Şirkete ne zaman karaya varacağımızı haber veriyordum.

        Kaptan hiç vakit kaybetmeden hırsızın kim olduğunu anlar peki bunu nasıl anlamış olabilir?

        CEVAP:

        Japon bayrağı tepetaklak, yani alt tarafı üst tarafına gelecek şekilde tekrar asılsa da aynı görünür.

        3

        3. BİLMECE

        SORU:

        Bir adam gümrükten her gün bisikletiyle iki çuval kum geçiriyordu. Gümrük görevlileri adamın kaçakçılık yaptığından emindi. Fakat ne kadar kontrol ederlerse etsinler çuvalların içinden kumdan başka bir şey çıkmıyordu. Gümrük görevlileri adamın her gün geçmesine izin veriyordu. Ancak adam gerçekten de kaçakcılık yapıyordu. Peki neyi kaçırıyordu?

        CEVAP:

        Bisikletleri.

        4

        4. BİLMECE

        SORU:

        Fırtınalı bir gecede evli bir çift kendi arabaları ile yabancı ülkeler üzerinden geçerek yolculuk yapar. Yolculuk sırasında arabaları bozulur ve adamın yardım getirmesi için arabadan ayrılması gerekir. Adam karısını yalnız bırakmanın güvenli olmayacağından endişelendiği için camları tamamen kapattıktan sonra arabayı kilitler ve yardım çağırmaya gider.

        Adam geri döndüğünde araba aynı yerde durur ancak karısının öldüğünü görür. Arabaya hiç kimse dışarıdan girmemiştir, yerde kan ve arabada bir yabancı olduğuna göre bu senaryoda yabancının kimdir?

        CEVAP:

        Kadın hamiledir. Eşi arabayı terk ettiğinde doğum yapar ve doğum sırasında hayatını kaybeder, arabadaki yabancı da bebektir.

        Kaynak: Türkiye Zeka Vakfı

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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