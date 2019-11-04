Lige coşkulu başlayan Fenerbahçe, 10. hafta sonunda 'kötü Galatasaray'ın 1, 'çok kötü Beşiktaş'ın ise sadece 2 puan önünde yer alıyor. Oyun olarak bakınca rakiplerinden üstün olduğu görülen sarı-lacivertliler, sonuca gitmekte zorluk yaşıyor. Bu durum istatistiklerle de kendini ortaya koyuyor. Hücum alanında istatistiklerde (atılan şut, ceza sahasında topla buluşma gibi) zirvede yer alan Fenerbahçe, atılan gol sayısında (18) Yeni Malatyaspor, Alanyaspor ve Trabzonspor'un gerisinde; Sivasspor'la da eşit durumda. Kısaca toparlarsak Fenerbahçeli futbolcular, sezonun geride kalan kısmında gol yollarında pek becerikli görünmüyor.

Fenerbahçe puan kaybı yaşadığı Trabzonspor maçında 9'u isabetli 22 şut, Antalyaspor maçında 6'sı isabetli 25 şut, Kayserispor maçında 6'sı isabetli 23 şut attı. Sadece Alanyaspor maçında oyun ve rakamlar bazında rakibinden geri kaldığını söyleyebiliriz.

Süper Lig ya da herhangi bir lige baktığımızda şampiyonluğa giden iki temel yol var. Ya takımın golcüsü uçup kaçacak (Gomis, Gomez, Alex) ya da hücum oyuncuları toplamda yüksek bir gol sayısına ulaşacak. Örneğin geçen sezon şampiyon olan Galatasaray'da Onyekuru'nun önderliğinde (14),Diagne (10),Feghouli (9) ve Eren Derdiyok (7) takımın gol yükünü beraber çekti. Bir önceki sezon Bafetimbi Gomis fırtınası vardı. Gomis 29 gol atınca arkasındaki oyunculara düşen pay azaldı. Fransız oyuncunun arkasından en çok gol atan isim 9 golle Garry Rodrigues oldu. Arkasında sadece 6 ve 5 gol atabilen oyuncular vardı.

Tüm sezonları incelediğinizde benzer tabloları görebilirsiniz. Fenerbahçe özelinde bakarsak Ersun Yanal'la gelen son şampiyonlukta Sow (15),Emenike (12),Kuyt (10) ve Webo (9) dörtlüsü maçların kilidini çözüp takımı mutlu sona ulaştıran isimlerdi. Önceki şampiyonluklarda Alex hegemonyasında; yanında 1 ya da 2 ismin sivrildiğini görüyorduk: Niang, Semih Şentürk, Tuncay Şanlı, Kezman, Nobre, Hooijdonk... Tezimize bir örnek daha eklemek için 2000/2001'e kadar gidersek Revivo (14),Rapaic (11),Andersson (10) ve Serhat Akın (9) dörtlüsüyle karşılaşıyoruz.

Peki bu veriler ışığında Fenerbahçe'nin şu anki durumu sürpriz mi? Kanarya'nın hücum oyuncularına tek tek bakarak gidelim. Şampiyonluğa giden iki temel yol olduğunu söylemiştik. Buna göre Fenerbahçe'de ya Vedat Muric'in 25-30 gole ulaşıp takımını hücum bölümünde taşıması gerekiyor ya da 3-4 oyuncunun 10 ya da üzeri golü bulması... Vedat Muric, geçen 10 haftada 5 gol atabildi, büyük bir sıçrama yaşanmazsa 30'a yaklaşması pek mümkün görünmüyor. Yani Fenerbahçe'de Muric'in dışında ilk 11 oyuncuları Kruse, Moses, Rodrigues'in 10'ar gole yaklaşmaları gerekiyor. Buradan asıl soruya geliyoruz; Kruse, Moses, Rodrigues bunu yapabilir mi? Kahin olmadığımız için oyuncuların eski sezonlarına bakabiliriz ve potansiyellerini iyi kötü ölçebiliriz.

Üç oyuncunun son 5 sezonlarında lig maçlarında attığı gol sayıları şöyle:

MAX KRUSE:

2018/2019: 32 maç, 11 gol

2017/2018: 29 maç, 6 gol

2016/2017: 23 maç, 15 gol

2015/2016: 32 maç, 6 gol

2014/2015: 32 maç, 11 gol

VICTOR MOSES:

2018/2019: 14 maç, 4 gol

2017/2018: 28 maç, 3 gol

2016/2017: 34 maç, 3 gol

2015/2016: 21 maç, 1 gol

2014/2015: 19 maç, 3 gol

GARRY RODRIGUES

2018/2019: 21 maç, 4 gol (Türkiye ve Suudi Arabistan)

2017/2018: 33 maç, 9 gol

2016/2017: 28 maç, 4 gol (Yunanistan ve Türkiye)

2015/2016: 20 maç, 4 gol

2014/2015: 31 maç, 2 gol

YA PATLAMA YA TRANSFER!

'Şampiyonluğa ulaştıran dörtlü formülü'nde Vedat'ın yanına uygun tek isim Max Kruse olarak görünüyor. Ancak Kruse'nin ligde oynadığı 7 maçta hiç gol atamaması durumu iyice çıkmaza sokuyor. Fenerbahçeli oyuncuların form durumlarında büyük bir yükseliş gerçekleşmezse Vedat, Kruse, Moses ve Rodrigues dörtlüsünün şampiyonluğa ulaştıracak dörtlü olmadığı ortada. Bu oyuncuların alternatiflerine bakıldığında Mevlüt, Zajc, Deniz ve Alper'in 10'a yakın gol potansiyeli görünmüyor.

Fenerbahçe'nin gol bölgesinde toparlanabilmesi için ilerleyen haftalarda oyuncuların kariyer zirvesine ulaşmaları gerekiyor. Diğer ihtimal ise ilk yarıyı savunma ve orta saha oyuncularının da katkılarıyla zirveye yakın tamamlayıp devre arası transfer döneminde en az 1 gol atabilen kanat oyuncusu transferi etmek. Çünkü topu kaleye sokmadan şampiyon olamıyorsunuz.

HABERTÜRK SPOR | AHMET HAMDİ GİRGİN