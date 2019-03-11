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Teknoloji, yazılım ve oyun sektörüne yön veren “Oyunu Değiştiren Kadınlar” ile kadın e-sporcular, Türkiye’de ilk kez kadınlara özel düzenlenen, e-spor etkinliğinde buluştu. Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Nonstop Zula Espor Merkezi’nde gerçekleşen turnuvada bu kez kadınlar yarıştı.

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