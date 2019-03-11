Teknoloji, yazılım, oyun ve e-spor alanında kadınların desteklenmeleri ve güçlenmeleri hedefiyle, kadınlara özel düzenlenen Türkiye’nin ilk espor etkinliği, e-spor kompleksi Nonstop Zula Espor Merkezi'nde gerçekleşti.
Yerli oyun “Zula”nın yaratıcısı InGame Group tarafından Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen etkinlik kapsamında, Türkiye’de ilk kez kadınlara özel e-spor karşılaşması “Zula Kadınlar Turnuvası” yüzlerce kadın oyuncunun katılımıyla düzenlendi.
"Bu Turnuvada Yıldız Sensin!" sloganıyla gerçekleştirilen ve 30 bin TL’lik ödül havuzuna sahip olan Zula Kadınlar Turnuvası’nın şampiyonu Hande Çakra olurken, ikincilik ödülünü Aleyna Aydır, üçüncülüğü ise Özenur Karaorman kazandı.
Dünyada 11 farklı dilde, 21 milyondan fazla kişi tarafında oynanan “Zula”nın geliştiricisi InGame Group’un CEO’su Alpay Alptekin, kadınların geleceğin en popüler meslekleri arasında yer alacak dijital oyun sektörüne katılmalarının Türkiye açısından önemine dikkat çekti.
OYUNU DEĞİŞTİREN KADINLAR...
Düzenledikleri turnuvayla kadın e-sporcuların oyun ekosistemine dahil olup Türkiye’yi dünya çapındaki organizasyonlarda temsil etmelerinin önünü açmayı hedeflediklerini belirten Alptekin, “Türkiye’nin teknoloji ve dijital oyun sektöründe yükselmesinde kadınların dijital oyun sektörü iş gücüne katılmalarının büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi.
Etkinlik kapsamında ayrıca Türk oyun sektörüne yön veren kadın profesyonellerin katılımıyla düzenlenen “Oyunu Değiştiren Kadınlar” başlıklı söyleşide, Women in Gaming Yönetim Kurulu Üyesi Gizem Kunt, Casper Türkiye Pazarlama İletişimi Yöneticisi Nesli Doğan, Vestel Pazarlama İletişimi ve Perakende Pazarlama Grup Müdürü Feza Turunçoğlu, oyun sektöründeki kariyer hikayelerini gençlerle paylaştı.
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