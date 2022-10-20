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Bu ipuçları ile telefonlarınızın üretkenliğini artırın!

Günlük hayatımızda sürekli kullandığımız telefonlarımızın bazı gizli özellikleri bulunuyor. Akıllı telefonlarınızın üretkenliğini artıracak bazı kısayolları, püf noktaları ve gizli özellikleri haberimizde derledik. İşte akıllı telefonunuzda ustalaşmanın sırları...

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  • Bu ipuçları ile telefonlarınızın üretkenliğini artırın! İşte telefonların bilinmeyen özellikleri

    Farklı platformlar ve uygulamalar yeni özellikler geliştirdikçe mobil cihazlarımız kullanıcı davranışlarını öğrenmeye devam ediyor. Hem android hem iPhone kullanıcılarının bilmediği birçok özelliği sizlerle paylaştık. İşte telefonlarınızın üretkenliğini artırmanın yolları...
  • Bu ipuçları ile telefonlarınızın üretkenliğini artırın! İşte telefonların bilinmeyen özellikleri

    İPHONE KULLANICILARINA PÜF NOKTALAR!

    Cihazlardaki bu çok bilinmeyen özellik sayesinde erişilebilirlik ayarlarından kullanıcının isteğine göre ayarlamalar yapılabiliyor. Üç kez dokununca el fenerinin yanması, iki kez dokununca kameranın açılması gibi özellikler için Ayarlar/Erişilebilirlik/Dokunma/Geri Dokunma'ya gidip kendilerine en uygun işlevi seçerek istediği gibi ayarlayabilirsiniz.
  • Bu ipuçları ile telefonlarınızın üretkenliğini artırın! İşte telefonların bilinmeyen özellikleri

    Geri alma işlemi için cihazı sallamanız yeterli.

    iPhone sahipleri arasında pek bilinmeyen bir diğer özellik ise cihazı sallayarak etkinleştirilen "Geri Al" komutu. Bu özellik ile neredeyse her işlemi bilek hareketiyle geri alabilirsiniz.
  • Bu ipuçları ile telefonlarınızın üretkenliğini artırın! İşte telefonların bilinmeyen özellikleri

    Kaydırarak yazma yöntemini deneyin! 

    Cep telefonlarında sanal klavyelerin tuşlarına basmak, yazmanın en hızlı yolu değildir. iPhone klavyesi, kaydırarak yazmayı destekler. Sistem istenen sözcüğü sunana kadar parmağınızı karakterden karaktere kaydırırsınız. En üstte öneriyi gördüğünüzde parmağınızı kaldırmanız yeterli. 
  • Bu ipuçları ile telefonlarınızın üretkenliğini artırın! İşte telefonların bilinmeyen özellikleri

    Bu yol geleneksel olandan daha hızlıdır ancak tek alternatif bu değildir. iOS, en son sürümünde yeteneklerini çok az hata yaparak büyük ölçüde geliştirdi. Klavyenin altındaki mikrofona basarak bu uygulamaya erişebilirsiniz.
  • Bu ipuçları ile telefonlarınızın üretkenliğini artırın! İşte telefonların bilinmeyen özellikleri

    ANDROİD TELEFONLARDAKİ BAZI ÖZELLİKLER

    Kilit ekranını açmadan fotoğraf çekmek mümkün!

    Fotoğraf çekmek için telefonun kilidini açmanız gerekmez. Android telefonların büyük çoğunluğunda, güç düğmesine iki kez basılması cihaz kapalı olsa bile kamerayı etkinleştirir. Bu özellik etkinleştirilmemişse, sistem ayarlarından yapabilirsiniz.
  • Bu ipuçları ile telefonlarınızın üretkenliğini artırın! İşte telefonların bilinmeyen özellikleri

    Acil bildirimleri kulaklık takılıyken de alabilirsiniz.

    Kulaklık taksanız bile acil bildirimleri alabilirsiniz. Kapı zili, duman dedektörü veya bir bebeğin ağlaması gibi yaygın sesleri almak ve tanımlamak için telefonunuz mikrofonu kullanır. Etkinleştirmek için Erişilebilirlik ayarlarına gitmeli ve "Ses Bildirimleri" adlı seçeneği etkinleştirmelisiniz.
  • Bu ipuçları ile telefonlarınızın üretkenliğini artırın! İşte telefonların bilinmeyen özellikleri

    Eve geldiğinizde telefonun kilidi otomatik olarak açılsın diyorsanız;

    Eve geldiğinizde telefonun kilidini otomatik olarak açabilmek mümkün. Akıllı telefonunuzda, belirli konumlarda veya belirli cihazlara bağlandığında ekran kilidini devre dışı bırakan Akıllı Kilit adı verilen bir özellik bulunmaktadır. Etkinleştirmek için Ayarlar/Güvenlik/Gelişmiş/Akıllı Kilit'e giderek; üreticiye bağlı olarak konumu değiştirebilirsiniz.
  • Bu ipuçları ile telefonlarınızın üretkenliğini artırın! İşte telefonların bilinmeyen özellikleri

    Son güne ait tüm bildirimleri görebilirsiniz. 

    Bildirimleri yönetmek gerçek bir kabus olabilir ve (akıllıca) eğilim, gereksiz olanları kapatmak veya en azından okuduktan sonra atmak. Peki ya bu silinen bildirimlerden birini kurtarmak isterseniz? Sürüm 11'den bu yana, Android yararlı bir işlev sunar: Son günden gelen bildirimlerin tutulduğu Bildirim Geçmişi. Erişmek için Ayarlar'a gidin ve arama çubuğuna "bildirim geçmişi" yazın; ardından görmek istediğinizi seçin.

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