Sebze ve Meyve Halinde 30 yıldır pazarcılık yapan Zakir Kezer, her yıl kış aylarında kasalar halinde bahçelerden toplanan Zivzik Narının getirildiği pazarda kapış kapış tüketildiğini aktardı. Zivzik Narının özellikle diğer narlara oranla aromalı ve bol sulu olması ve bazı hastalıklara şifa olduğuna inanılmasının rağbeti artırdığını belirten Kezer, narın kilogramının 1,5 ile 2 TL arasında değiştiğini söyledi. Kezer, Şirvan ilçesinin Zivzik köyünde yetiştirilen narın bölgede üretilen en kaliteli nar olduğunu söyledi.

"İSTANBUL, ANKARA, BURSA VE AVRUPA ÜLKELERİNE GÖNDERİLİYOR"



Zivzik Narının adının yetiştirildiği Zivzik köyünden aldığını belirten Kezer, narların kendine has özelliğinin ise ince kabuğu ve aromalı tadı olduğunu söyledi. Kezer, "Nar 7 ay bozulmadan özelliğini muhafaza edebiliyor. Yılda 50 ile 60 ton narı Siirt ve çevre illere satıyoruz. Siirt’te 30 yıldır esnafım. Yaklaşık her sene en az 50 ile 60 ton Zivzik Narı satıyorum. Zivzik Narını Türkiye genelinde İzmir, İstanbul, Ankara, Bursa yani her yere gönderiyoruz. Dış ülkelere de gönderiyoruz. Narlarımız kaliteli ve tadı çok güzel. Şifası da boldur. Kansere de ilaçtır bu Zivzik Narı. Şirvan bölgemizden geliyor Zivzik köyünden. Arazisi ve suyu bol olduğu için sürekli güzel nar geliyor bize. Fiyatı da toptan 1,5 ile 2 TL arasıdır. Biz kışın sürekli nar satıyoruz. 11’inci aydan başlıyoruz Mart, Nisan aylarına kadar nar satışlarımız devam ediyor. Kurudukça narlar çok güzel oluyor” dedi.



Mehmet Münir Kılıç adlı müşteri her yıl bu zamanlarda piyasaya gelen narları kapış kapış tükettiklerini aktardı. Kılıç, "Bizim

yakınlarımız var İstanbul’da ve Ankara’da rica ettiler Zivzik narı istediler bizden. Bizde hale gelip nar alıp onlara göndereceğiz. Diğer narlarda var piyasada ama bu kalitede yok. Hediye olarak göndereceğim. Onun için hale geldik. Halde fiyatlar bayağı uygun. Çarşıda pazarda 3 ile 4 TL arasında satılırken burada 1,5 ile 2 TL'dir. On kasa aldık hediye olarak göndereceğiz İstanbul’a umarım memnun kalacaklar” diye konuştu.



Refit Yılmaz adlı müşteri de yılda 1,5 ton narı akrabalarına gönderdiğini söyledi. Yılmaz, “Ben her gün hale gelip nar alıyorum. Zivzik narı her hastalığın şifasıdır. Evde çocuklar istiyor onlara alıyorum. Akrabalar var diğer illerde onlara gönderiyorum. Yurt dışından isteyen Siirtli hemşehrilerimiz var onlara da gönderiyoruz. Her derdin devasıdır. Kış hastalıkları var nezle, grip gibi hastalıklara birebirdir. Hatta bir ara kuş gribi vardı. Doktorlar diyordu ilaçla birlikte nar yiyin etkisi daha çoktur. Çok faydası var” şeklinde konuştu.





