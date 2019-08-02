Oyun dünyasının son yıllarda en çok dikkat çeken alanlarından biri haline gelen sanal gerçeklik (Virtual Reality, VR) ağır ama emin adımlarla yoluna devam ediyor. Küresel araştırma şirketi Nielsen bünyesinde faaliyet gösteren oyun pazarı analizleri kuruluşu SuperData Research’un yayınladığı son rapora göre son tüketiciler bazında VR sektörünün büyüklüğü 2018 yılında yaklaşık üçe katlandı.

2017 yılında 5 milyar dolara yaklaşan pazarın büyüklüğü 2018’de 14 milyar dolara dayanırken, bu yıl ise rakamın yüzde 72 artarak, 23 milyar doları geçmesi bekleniyor. Pazarda gelecek yılki satış tahminleri ise şimdiden 37.7 milyar doları aşmış durumda. Bu yıla kadar pazarın yarısından fazlası, donanım satışlarından gelirken, bu oranın 2019 yılında dengelenip, 2020’de ise VR’da yazılım gelirlerinin donanım gelirlerini aşacağı belirtiliyor.

İŞ, BAŞLIKLA BİTMİYOR

Donanım tarafında VR başlıkları alanında Google’ın Daydream, Samsung’un Gear VR, Microsoft’un HoloLens, Sony’nin PlayStation (PS) VR, Facebook’un Oculus ve HTC’nin de Vive gibi oyuncular öne çıkıyor.

Ancak iş haliyle sadece VR başlığıyla bitmiyor. Kontrolörü, kulaklığı, hareket algılayıcısı ve ‘Gaming PC’si gibi donanımların toplamı ile kullanıcılara bu sanal gerçeklik deneyimi daha gerçekçi bir şekilde yaşatılabiliyor.

YENİ TREND VR OYUN MERKEZLERİ...

Hal böyle olunca VR oyun deneyimi, sadece donanım ve yazılımcılar için değil, eğlence ve oyun merkezleri için de yeni bir iş alanı haline geliyor.

Türkiye’de özellikle İstanbul’da birbiri ardında açılan VR oyun merkezleri de bunun bir göstergesi. Tek kişi veya gruplar halinde VR oyunu oynanabilen bu merkezler, neredeyse internet kafelerle yarışır hale geldi.

İstanbul’daki bu mekanların gözde adresleri ise Kadıköy, Beşiktaş ve Taksim. Türkiye’deki artan bu ilgiyi gören Almanya merkezli VR oyun geliştiricisi Exit VR da İstanbul’da açılan ilk oyun merkeziyle Türkiye pazarına girdi. Alman oyun şirketi, Avrupa’nın ilk çok oyunculu ve kablosuz sanal gerçeklik kaçış oyunu olan Huxley ile oyunseverlerin karşısına çıktı.

KAÇIŞ OYUNU İLE VR’I BİRLEŞTİRDİLER

Peki VR kaçış oyunu nasıl bir deneyim? Kaçış odası oyunlarını sanal gerçeklikle birleştiren Huxley’i, kablosuz VR ortamında denedik.

Aynı anda en az 2, en çok 8 kişinin oynayabildiği oyun, Bir Film ve Başka Sinema’nın kurucu ortaklarının VR alanındaki girişimi olan Exit VR Türkiye tarafından sunuluyor. HTC Vive Pro donanımları kullanılan oyunda oyunseverler, sanal dünyada karşılaştıkları bulmacaları çözüp, verilen görevleri 44 dakikada tamamlamaya çalışıyor.

Aslında 15 metrekarelik bir alanda bulunan kullanıcı, VR deneyimi ile asansöre biniyor, farklı katlara çıkıyor, bir robotun beynindeki işlemciye giriyor, ışınlanarak başka bir gezegene de yol alıyor.

VR içerikler üretmeyi ve Türkiye’de yeni VR merkezleri açmayı da planladıklarını belirten Exit VR’ın Türkiye Direktörü Betül Afacan, VR oyunların yanısıra VR filmleri de Türkiye’ye getirmek istediklerini söylüyor.