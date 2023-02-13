Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Spor Toto 2. Lig Bucaspor
ABONE OL

Bucasporlu Berke Bıyık depremzedelere yardım için formasını sattı

Bucaspor 1928 forması giyen Berke Bıyık, Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ili etkileyen deprem felaketinden etkilenen vatandaşlar için şampiyonluk formasını ve madalyasını açık arttırmayla sattı.

Bucasporlu Berke Bıyık depremzedelere yardım için formasını sattı
İHA

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928 forması giyen Berke Bıyık, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremin ardından bölgede bulunan vatandaşlara yardım amacıyla 2021 yılındaki şampiyonluk forması ve madalyasını sattı. Oyuncunun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Forma ve madalyamız 18 bin TL'ye satılmıştır. 24.05.2021 yılının İskenderunspor maçı play-off finalinde şampiyon olduğum ‘Formam’ ve ‘Madalyam’ anlamının maneviyatının değerini kelimelere sığdırmam mümkün değil. Şimdi belki de ulaşmamız gereken kardeşlerimize afet ve depremzedelerimiz için çok daha büyük anlamı olacak” dedi.

Öte yandan 27 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde maç formasını da 5 bin TL'ye satarak aynı şekilde depremzedelere destek olmuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı başlıyor
FUTBOL Devler Ligi'nde son 16 turu başlıyor
Josef de Souza: Bir depremzede çocuğu evlat edinebilirim
FUTBOL "Bir depremzede çocuğu evlat edinebilirim"
Emre Çolak futbolu bıraktığını açıkladı
FUTBOL Emre Çolak futbolu bıraktı
Josef de Souza, deprem bölgesine giderek Arda'ya formasını götürdü
FUTBOL Formasını 13 yaşındaki Arda'ya götürdü
Volkan Demirel, Hatay'a geri döndü
FUTBOL Hatay'a geri döndü
Tolga Ciğerci gözyaşlarını tutamadı
FUTBOL Tolga Ciğerci gözyaşlarını tutamadı
Super Bowl'da Kahramanmaraş Depremleri anonsu
FUTBOL Super Bowl'da Kahramanmaraş Depremleri anonsu
Villarreal: 0 - Barcelona: 1 MAÇ SONUCU
FUTBOL Barça deplasmanda kazandı
Napoli: 3 - Cremonese: 0 MAÇ SONUCU
FUTBOL Napoli, 3 puanı 3 golle aldı
Hagi: Türk milletinin yanındayız
FUTBOL "Türk milletinin yanındayız"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.