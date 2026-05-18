        Haberler Bilgi Gündem BUĞDAY ALIM FİYATLARI 2026 AÇIKLANDI MI? TMO Hububat, arpa ve buğday alım fiyatları fiyatı ne kadar olacak?

        Buğday alım fiyatları açıklandı mı? 2026 TMO Hububat, arpa ve buğday alım fiyatları fiyatı ne kadar?

        Türkiye genelinde hasat hazırlıkları hız kazanırken, 2026 yılı buğday ve arpa alım fiyatlarına ilişkin beklentiler de gündemin üst sıralarında yer aldı. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticiler için açıklayacağı yeni fiyat tarifesi merakla beklenirken, üretici temsilcileri maliyet artışlarına dikkat çekiyor. Peki, 2026 TMO Hububat, arpa ve buğday alım fiyatları fiyatı açıklandı mı, ne kadar olacak? İşte güncel buğday fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Mayıs 2026 - 08:07 Güncelleme:
        1

        Hasat sezonuna kısa süre kala gözler Toprak Mahsulleri Ofisi’nin açıklayacağı 2026 hububat alım fiyatlarına çevrildi. Özellikle buğday ve arpa üreticileri, artan maliyetler karşısında açıklanacak rakamların yeterli olup olmayacağını merak ediyor. Peki, TMO Hububat, arpa ve buğday alım fiyatları ne zaman açıklanacak? İşte bilgiler...

        2

        BUĞDAY FİYATLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Tarım ve Orman Bakanlığı 2026 buğday ve hububat alım fiyatlarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. Geçmiş yıllardaki uygulamalara bakıldığında, buğday fiyatlarının genellikle haziran ayında duyurulduğu görülüyor. Bu nedenle 2026 yılı fiyatlarının da aynı dönemde açıklanması bekleniyor.

        3

        GEÇEN YIL BUĞDAY VE ARPA FİYATLARI NE KADARDI?

        Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, hububat alım fiyatını ton başına makarnalık buğday ve ekmeklik buğdayda 13 bin 500 lira, arpada 11 bin lira olarak tespit etti.

        4

        Açıklamada, hububat hasadı ve piyasaların yakından takip edildiği, gelinen noktada TMO'nun hububat alım fiyatlarını açıklamasının uygun görüldüğü belirtilerek, "2025 yılı TMO hububat alım fiyatları (2. grup ürünler için) ton başına, makarnalık buğday ve ekmekli buğdayda 13 bin 500 lira, arpada 11 bin lira olarak belirlenmiştir." ifadesi kullanıldı.

        5

        BUĞDAY ALIM FİYATLARI NASIL, NEYE GÖRE BELİRLENİR?

        Buğday alım fiyatları, Toprak Mahsulleri Ofisi ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenir. Fiyatlar; üretim maliyetleri (gübre, mazot, tohum, işçilik), piyasa koşulları, arz-talep dengesi ve küresel buğday fiyatları dikkate alınarak hesaplanır. Ayrıca ürünün kalitesi (protein oranı, dane yapısı gibi) fiyatı etkiler. Çiftçilere verilen destek ve primler de nihai alım fiyatına eklenir

