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Bugün hangi maçlar var 25 Aralık Pazar? Bugün kimin maçı var? Günün Süper Lig maçları...

Futbolseverler Süper Lig'e kavuştu... 23 Aralık Cuma günü oynanan 15. hafta maçlarıyla geri dönen Süper Lig'de bugün haftanın kapanışı 4 maçla yapılacak. Avrupa'da noel nedeniyle herhangi bir maçın oynanmadığı haftada günün maçlarının programı ve başlama saatlerini bir araya getirdik...

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  • Bugün hangi maçlar var 25 Aralık Pazar? Bugün kimin maçı var? Günün Süper Lig maçları...

    2022 FIFA Dünya Kupası'nın sona ermesiyle birlikte Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam etmeye başladı. Cuma açılışı yapılan Süper Lig'de 15. hafta çekişmesinde gözler bugüne çevrildi. İşte, Süper Lig'de ve TFF 1.Lig'de günün maçlarının programı...
  • Bugün hangi maçlar var 25 Aralık Pazar? Bugün kimin maçı var? Günün Süper Lig maçları...

    SÜPER LİG'DE GÜNÜN MAÇLARI

    13:30 Adana Demir - F.Karagümrük

    16:00 Konyaspor - Alanyaspor
  • Bugün hangi maçlar var 25 Aralık Pazar? Bugün kimin maçı var? Günün Süper Lig maçları...

    16:00 Gaziantep FK - Beşiktaş

    19:00 Galatasaray - İstanbulspor
  • Bugün hangi maçlar var 25 Aralık Pazar? Bugün kimin maçı var? Günün Süper Lig maçları...

    TFF 1. LİG GÜNÜN MAÇLARI

    13:30 Boluspor - BB Erzurumspor

    13:30 Keçiörengücü - Eyüpspor

    16:00 Gençlerbirliği - Bandırmaspor

    19:00 Samsunspor - Adanaspor
  • Bugün hangi maçlar var 25 Aralık Pazar? Bugün kimin maçı var? Günün Süper Lig maçları...

    SÜPER LİG'DE ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?

    TFF tarafından yapılan açıklamada, Süper Lig'de ikinci transfer ve tescil döneminin ise 12 Ocak 2023 tarihinde başlayıp, 8 Şubat 2023 tarihinde sona ermesine karar verildiği bildirildi.

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