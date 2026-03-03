Bugün iftarda ne var? Ramazan'ın on üçüncü gününe özel islim kebabından bademli keşküle lezzet garantili menü önerisi!

HAZIRLANIŞI

Patlıcanları alacalı soyup uzunlamasına, ne çok ince ne de çok kalın olacak şekilde dilimleyin. Acısını almak için 20 dakika tuzlu suda bekletip kurulayın.

Kuruladığınız patlıcan dilimlerini kızgın sıvı yağda arkalı önlü hafifçe kızartıp, fazla yağını çekmesi için kağıt havlu serili bir tabağa alın. (Daha hafif olması için fırça ile yağlayıp fırında da közleyebilirsiniz)