Bugün iftarda ne var? Ramazan'ın on üçüncü gününe özel islim kebabından bademli keşküle lezzet garantili menü önerisi!
Ramazan ayının on üçüncü gününde, iftar sofralarınızda görsel bir şölen yaratacak efsane bir menüyle karşınızdayız. Misafirlerinize ve sevdiklerinize parmak ısırtacak, sunumu şık ve mideyi yormayan bu nefis tarifler haberimizde...
Orucun on üçüncü gününü geride bırakırken, "Bugün iftara ne hazırlasam?" diyenler için besleyici ve pratik bir liste derledik. Evdeki malzemelerle kolayca yapabileceğiniz, lezzet garantili on üçüncü gün menüsü, işte detaylar...
TERBİYELİ SEBZE ÇORBASI
MALZEMELER
1 adet orta boy kabak
1 adet orta boy havuç
1 adet küçük boy patates
1 diş sarımsak
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı tereyağı
5 su bardağı sıcak su veya tavuk suyu
Terbiyesi için: 1 su bardağı yoğurt, 1 adet yumurta sarısı, 1,5 yemek kaşığı un, yarım limonun suyu
Tuz, karabiber, kuru nane
HAZIRLANIŞI
Kabak, havuç ve patatesin kabuklarını soyup çok küçük küpler halinde (brunoise tekniği) doğrayın. Sarımsağı ezin. Tencerede zeytinyağı ve tereyağını ısıtın. Doğradığınız sebzeleri ve sarımsağı ekleyip 5 dakika kadar hafifçe soteleyin.
Üzerine sıcak suyu ilave edip tencerenin kapağını kapatın, sebzeler yumuşayana kadar orta ateşte kaynatın. Ayrı bir kasede yoğurt, yumurta sarısı, un ve limon suyunu topak kalmayacak şekilde iyice çırpın.
Kaynayan çorbanın suyundan bir kepçe alıp bu terbiyeye ekleyin ve hızlıca karıştırarak ılıştırın. Ilınan terbiyeyi çorbaya yavaş yavaş eklerken kesilmemesi için sürekli karıştırın. Çorba kaynadıktan sonra tuzunu, karabiberini ve nanesini ekleyip ocaktan alın.
İSLİM KEBABI (KÜRDAN KEBABI)
MALZEMELER
4 adet uzun bostan patlıcan
Köftesi için: 400 gram dana kıyma, 1 adet rendelenmiş kuru soğan, 2 diş ezilmiş sarımsak, 3 yemek kaşığı galeta unu, 1 adet yumurta, tuz, karabiber, kimyon
Patlıcanları kızartmak için: Sıvı yağ
Sosu için: 1,5 yemek kaşığı domates salçası, 1,5 su bardağı sıcak su
Üzeri için: Çeri domates, yeşil biber ve kürdan
HAZIRLANIŞI
Patlıcanları alacalı soyup uzunlamasına, ne çok ince ne de çok kalın olacak şekilde dilimleyin. Acısını almak için 20 dakika tuzlu suda bekletip kurulayın.
Kuruladığınız patlıcan dilimlerini kızgın sıvı yağda arkalı önlü hafifçe kızartıp, fazla yağını çekmesi için kağıt havlu serili bir tabağa alın. (Daha hafif olması için fırça ile yağlayıp fırında da közleyebilirsiniz)
Köfte malzemelerinin tamamını derin bir kaba alıp iyice yoğurun. Harçtan cevizden biraz büyük parçalar koparıp yuvarlayın ve yassılaştırın. Bu köfteleri de tavada çok az yağ ile arkalı önlü mühürleyin.
İki adet kızarmış patlıcan dilimini artı (+) şeklinde tezgaha serin. Tam ortasına bir adet mühürlenmiş köfte koyun.
Patlıcanların uçlarını köftenin üzerine doğru bohça gibi kapatın. En üste bir dilim yeşil biber ve bir adet çeri domates yerleştirip dağılmaması için ortasından kürdan batırın. Hazırladığınız islim kebaplarını fırın tepsisine dizin. Salça ve sıcak suyu karıştırıp tepsinin tabanına dökün.
Önceden ısıtılmış 190 derece fırında, domates ve biberler kızarana kadar yaklaşık 25-30 dakika pişirin.
DOMATESLİ BULGUR PİLAVI
MALZEMELER
1,5 su bardağı pilavlık bulgur
2 adet büyük boy olgun domates
1 adet kuru soğan
2 adet sivri biber
1 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı zeytinyağı
3 su bardağı sıcak su
Tuz, pul biber
HAZIRLANIŞI
Kuru soğanı ve biberleri ince ince yemeklik doğrayın. Domateslerin kabuklarını soyup küp küp doğrayın. Pilav tenceresine zeytinyağı ve tereyağını alın, soğanları ve biberleri pembeleşene kadar kavurun. Doğranmış domatesleri ekleyip, domatesler suyunu hafif salıp eriyene kadar pişirin.
Yıkayıp süzdüğünüz bulguru ilave edin ve sebzelerle birlikte 2-3 dakika kadar kavurun. Sıcak suyunu, tuzu ve pul biberi ekleyip karıştırın. Tencerenin kapağını tamamen kapatın. Suyunu çekene kadar kısık ateşte pişirin. Ocağı kapattıktan sonra 15 dakika demlenmeye bırakın.
YOĞURTLU CEVİZLİ PANCAR MEZESİ
MALZEMELER
2 adet orta boy kırmızı pancar
1,5 su bardağı süzme yoğurt
2 diş sarımsak
1 çay bardağı dövülmüş ceviz içi
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz
HAZIRLANIŞI
Pancarları iyice yıkayın ve kabuklarıyla birlikte yumuşayana kadar haşlayın. (Düdüklü tencerede daha hızlı sonuç alabilirsiniz). Haşlanan pancarların kabuklarını soyun ve rendenin iri tarafıyla rendeleyin. Derin bir kasede süzme yoğurt, ezilmiş sarımsak ve tuzu tamamen pürüzsüz olana kadar çırpın.
Rendelenmiş pancarları ve dövülmüş cevizi yoğurtlu karışıma ilave edip iyice harmanlayın. Servis tabağına alıp üzerini ekstra ceviz parçaları ve zeytinyağı ile süsleyerek soğuk servis yapın.
BADEMLİ KEŞKÜL
MALZEMELER
1 litre süt
1 su bardağı toz şeker
1 çay bardağı çiğ badem (toz haline getirilmiş)
3 yemek kaşığı pirinç unu
2 yemek kaşığı mısır nişastası
1 paket vanilya
Üzeri için: File badem veya Antep fıstığı
HAZIRLANIŞI
Çiğ bademleri sıcak suda 10 dakika bekletip kabuklarını soyun. Kuruladıktan sonra mutfak robotundan geçirerek ince toz haline getirin. Derin bir tencereye süt, toz şeker, pirinç unu, mısır nişastası ve toz bademi ekleyin. Pürüzsüz olana kadar tel çırpıcı ile iyice karıştırın.
Tencereyi ocağa alın ve orta ateşte, dibinin tutmaması için sürekli karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Kaynayıp göz göz olduğunda ocaktan alın ve içine vanilyayı ekleyip karıştırın.
Sıcak keşkülü servis kaselerine paylaştırın ve oda sıcaklığına gelmesini bekleyin. Oda sıcaklığına gelen tatlıları buzdolabına kaldırıp en az 3 saat soğutun. Üzerlerini file bademle süsleyerek servis yapın.
Afiyet olsun!