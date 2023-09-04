Bugün kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak ve gündemde neler var?

Bugün kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak ve gündemde neler var?

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Yeni haftanın ilk günü itibariyl kabine toplantısına ilişkin araştırmalar yoğunlaşmış durumda. Cumhurbaşkan Erdoğan'ın açıklamalarını merakla bekleyen yurt genelindeki binlerce vatandaş; bugün kabine toplantısı var mı, gündemde neler var ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak gibi soruların cevaplarını arıyor. İşte, yeni kabine toplantısı ile ilgili bilgiler...