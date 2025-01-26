Bugün kandil mi, ne kandili? Miraç Kandili ne zaman, bugün mü idrak edilecek? 2025 Kandil tarihleri
İslam aleminin en mühim günlerinden biri olan Miraç Kandili, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilir. Recep ayının 27. gününde idrak edilen bu mübarek gece, her yıl farklı bir tarihe denk gelir. Bu sebeple bu yıl hangi güne denk geliyor merak ediliyor. Bu noktada Müslümanlar, ''Bugün kandil mi, ne kandili? 26 Ocak Pazar Miraç Kandili mi?'' sorularına yanıt arıyor. 2025 Kandil tarihleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimi ile belli oldu. Peki Miraç Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek? İşte 2025 Miraç Kandili tarihi…
''Bugün kandil mi, ne kandili?'' soruları gündemde en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. İslam’da Müslümanların ibadet etmek için Allah’a yöneldikleri gün ve geceler vardır. Halk arasında ‘’üç aylar’’ olarak bilinen Recep, Şaban ve Ramazan aylarında yer alan Regaip, Miraç, Berat ve Mevlit kandilleri ile Kadir Gecesi, Müslümanlar için önemli günlerdir. Regaip’in ardından gelen Miraç Kandili tarihi 2025 araştırılmaya başlandı. Bu mübarek gecenin feyzinden yararlanmak isteyenler, ''Miraç Kandili ne zaman idrak edilecek? Bugün kandil mi, 26 Ocak Pazar ne kandili?'' sorularına yanıt arıyor. İşte Diyanet dini günler takvimi ile 2025 Miraç Kandili tarihi ve önemi...
BUGÜN KANDİL Mİ, NE KANDİLİ?
Dini günler, hicri takvime göre hesaplandığından miladi takvimde her yıl farklı günlere denk gelmektedir.
2025 yılı içerisinde Regaip Kandili, Miraç Kandili, Berat Kandili, Mevlid Kandili idrak edilecek.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2025 dini günler takvimi yayımlandı. Buna göre, Miraç Kandili bu yıl 26 Ocak 2025 tarihine denk gelmektedir.
MİRAÇ KANDİLİ 2025 NE ZAMAN?
Miraç Kandili, her yıl Recep ayının 27. gecesi kutlanmaktadır. Miraç, İslam dininde ve mitolojik anlatımlarında, Hz. Muhammed'in göğe yükselip, Allah ve öte âlemleri ile görüp geriye döndüğü rivayetlerine verilen isimdir.
Miraç Kandili, bu yıl 26 Ocak Pazar günü (bugün) idrak edilecek.
DİYANET 2025 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2025 dini günler takvimi yayımlandı. Takvime göre, bu yıl Ramazan Bayramı Mart ayının sonuna denk gelirken, Kurban Bayramı ise Haziran ayında idrak edilecek.
Dini günler takvimiyle beraber 2025 kandil günleri de belli oldu. İşte 2025 kandil tarihleri;
Regaip Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe (2 Rebab 1446)
Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar (26 Receb 1446)
Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe (14 Şaban 1446)
Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba (11 Rebiulevvel 1447)
MİRAÇ KELİME ANLAMI NEDİR?
Günlük hayatta “Miraç” ismiyle çok sık karşılaşırken kandil günlerinde bu ismin hangi anlama geldiği merak ediliyor.
Sözlükteki anlamıyla “yukarı çıkmak, yükselmek” anlamındaki uruc kökünden türemiştir. Hz. Peygamber’in göğe yükselişini ve Allah katına çıkışını ifade eder.
MİRAÇ KANDİLİ ANLAMLI VE ÖNEMİ
Hz. Muhammed’in miraca yükseldiği geceyi temsil eden Miraç Kandili, İslam aleminde Recep ayının 26. gecesi kutlanmaktadır.
İslam dini inancına göre Hz. Muhammed’in göğe yükselip, Allah ve öte alemleri ie görüp geriye döndüğü rivayetlerine verilen isimdir.
Hadis kaynaklarına göre Miraç'ta önce 50 vakit olarak bildirilen namaz, Peygamber Musa'nın bunun insanlara ağır geleceği şeklindeki ikazları üzerine Hz. Muhammed'in birkaç kere geri dönüp Allah'tan namazı hafifletmesini dilemesinin ardından beş vakte indirilmiştir.
MİRAÇ KANDİLİ İBADETLERİ NELERDİR?
Miraç Kandili’nde birçok müslüman davranışlarına dikkat ederken bu anlamlı günü çeşitli ibadetlerini yerine getirirerek geçirecek.
Kandil günlerinde oruç tutmak farz olarak belirtilmez ancak kandil günlerinde nafile orucu tutulabilir. Kandil günlerinde Kur’an-ı Kerim okunurken tevbe istiğfar edilebilir ayrıca bu günlerde dua etmek ve sadaka vermek ayrıca önemlidir.