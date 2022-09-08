Futbolda hafta içi kupa mesaisi bu akşam da devam ediyor. Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde birbirinden zorlu 32 maçın oynanacağı gecede ekranlara gelecek mücadeleleri bir araya getirdik. İşte, 8 Eylül 2022 Perşembe günü oynanacak maçların programı...