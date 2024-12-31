Bugün marketler açık mı? 31 Aralık-1 Ocak marketler saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?
Marketlerin çalışma durumu 31 Aralık-1 Ocak tarihleri için araştırma konusu oluyor. A101, BİM, ŞOK, Migros gibi zincir marketlerin çalışma durumu dini bayram günlerinde değişiklik gösterebiliyor. 1 Ocak resmi tatil olduğu için kamu kurum kuruluşları, bankalar ve kargo firmaları kapalı oluyor. Peki 31 Aralık-1 Ocak marketler açık mı, saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor, kaça kadar açık? İşte market çalışma saatleri
Yılbaşında marketlerin açık olup olmadığı 31 Aralık 2024 ve 1 Ocak 2025 tarihinde market ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 1 Ocak 2025 Çarşamba günü resmi tatildir. BİM, A101 ve ŞOK marketin çalışma saatleri normalde aynı saatlerdedir. Peki Bugün marketler açık mı, kapalı mı? 31 Aralık-1 Ocak marketler saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor, kaça kadar açık?
YILBAŞINDA MARKETLER AÇIK MI?
31 Aralık 2024 Salı günü A101, BİM, ŞOK ve Migros gibi zincir marketler normal çalışma saatlerinde hizmet vermeye devam edecek.
1 OCAK MARKETLER AÇIK MI?
Yeni yılın ilk günü 1 Ocak bu sene çarşamba gününe denk geliyor. 1 Ocak'ta marketlerin çalışma saatleri değişmeyecek. Migros, Carrefour, BİM, A101, ŞOK açık olacak.
MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ
Çalışma Saatleri:
BİM: 09.00 - 21.00
A101: 09.00 - 21.30
ŞOK: 09.00 - 21.00
Migros: 08.30/09.00 - 21.00 (AVM içindekiler 10.00 - 22.00)
Ancak marketlerin çalışma saatleri, mağazanın bulunduğu konum ve AVM içinde olup olmamasına göre değişiklik gösterebilir. Resmi tatil günü olması nedeniyle bazı şubelerde açılış saatleri gecikebilir veya kapanış saatleri erken olabilir.
Kimi mağazalar 1-2 saat daha geç bir saatte hizmet vermeye başlayabilir.