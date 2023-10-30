Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! 30 Ekim Pazartesi ilkokul, ortaokul ve liselere okullar tatil mi?
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kararlılığıyla kurulan şanlı Cumhuriyet'in 100. Yıl coşkusu tüm yurtta kutlandı. havai fişek gösterileri, dron ve yürüyüşlerle kutlanan Cumhuriyet Bayramı'nın ardından ilkokul, ortaokul ve liselerde 30 Ekim Pazartesi eğitim öğretim durumu merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Tekin, bugün okullar tatil mi? sorusuna ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. İşte 30 Ekim Pazartesi okulların durumu...
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılı tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının ardından milyonlarca öğrenci, öğretmen ve velinin gözü "Bugün okullar tatil mi, 30 Ekim Pazartesi okul var mı, yok mu?" sorusuna çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldığımızı bildirmek isterim." ifadelerini kullanırken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den de son dakika açıklaması geldi. İşte 30 Ekim Pazartesi ilkokul, ortaokul ve liselerin tatil durumuna ilişkin yapılan açıklamalar...
30 EKİM PAZARTESİ BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ, DERS İŞLENECEK Mİ?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ekim Pazartesi günü okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerin bir (1) gün tatil edildiğini açıkladı.
30 EKİM OKULLAR TATİL Mİ? BUGÜN DERS VAR MI?
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Cumhuriyet Bayramımızı Cumhuriyetimizin 100. yılına yaraşır bir coşkuyla kutladık. Bu coşkuyu paylaşan milletime teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, 30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldığımızı bildirmek isterim." dedi.
BAKAN TEKİN'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ
Öte yandan konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den de açıklama geldi. Twitter hesabından açıklama yapan Tekin;
"Sevgili Öğrencilerimiz!
Tüm ülkemiz, binlerce yıllık tarihimizden aldığımız ilhamla Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamalarını, şanımıza yakışır şekilde gururla kutlamaya devam ediyor.
Bu kapsamda, 30 Ekim Pazartesi günü güzel ülkemizin #TürkiyeYüzyılı’ndaki teminatı olan siz çocuklarımız için okullarımızı bütün kademelerde bir gün tatil ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, sizlere sunduğu bu 100. Yıl armağanı için teşekkürlerimi sunarım.
Bugün sizlerden tek isteğim, bu güzel Cumhuriyetimizin 100. Yılı coşkusunu daha da fazla ve içtenlikle yaşamanız.
Yarın ise, Türkiye Yüzyılı'nın ilk sabahında aileniz ve sevdiklerinizle beraber uzunca bir zaman geçirerek, sizlere armağan ve emanet edilen bu şanlı Cumhuriyetin değerini ve önemini onlardan bir daha dinlemenizi istiyorum." ifadelerini kullandı.