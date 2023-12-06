Bugün okullar tatil mi? 6 Aralık 2023 okullarda kar tatili olacak mı, ders var mı?

Bugün okullar tatil mi? 6 Aralık 2023 okullarda kar tatili olacak mı, ders var mı?

Soğuk havanın etkili olduğu yurdun doğu kesimlerinde kar yağışı ve buzlanma hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Meteoroloji'den 3 kent için kuvvetli kar yağışı uyarısı geldi. Soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğu şehirlerde öğrenciler kar tatili haberi için gözünü valilikten gelecek açıklamalarına çevirdi. Peki, "Bugün okullar tatil mi? 6 Aralık okullarda kar tatili olacak mı, ders var mı?" İşte 6 Aralık Çarşamba bugün kar tatili olan il ve ilçeler listesi...

6 Aralık Çarşamba günü için okulların tatil edilmesine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin valiliklerden gelecek açıklamalar haberimize eklenecektir.

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ÜÇ BÜYÜK KENTTE SAĞANAK

Yağışların Kuzey Anadolu'da ise kar biçiminde olacağı tahmin ediliyor. Başkent'te sıcaklığın 12, İstanbul'da 13 ve İzmir'de 16 derece olacağı hava tahmin raporuna yansıdı.

3 KENT İÇİN KUVVETLİ KAR UYARISI

AA'da yer alan habere ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre öte yandan, yarın beklenen yağışların; Ardahan ve Kars çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Erzurum çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak kuvvetli yağışların zamanla gece ve sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar, yüksek ve dağlık kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması öngörülüyor.