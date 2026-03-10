Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü? Diyanet takvimi ile 11 Mart 2026 Çarşamba bugün orucun kaçıncı günü? Bayrama kaç gün kaldı?

        11 Mart bugün orucun kaçıncı günü? Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü?

        "Ramazan'ın kaçıncı günü?" sorusu gündeme geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2026 senesi imsakiyesine göre 19 Şubat'ta başlayan Ramazan ayı tüm bereketiyle devam ederken, Mart ayının ilk haftasında oruç ibadetini yerine getiren milyonlarca kişi takvimi yakından takip ediyor. Peki, 11 Mart 2026 Ramazan'ın kaçıncı günü? İşte bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2026 - 23:56 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ramazan ayının 19 Şubat’ta başlamasıyla birlikte milyonlarca kişi, özellikle Mart ayına girilmesiyle birlikte “11 Mart bugün orucun kaçıncı günü?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre Ramazan’ın ilerleyen günlerinde il il değişen imsak ve iftar saatleri de yakından takip ediliyor. İşte 11 Mart 2026 Ramazan takvimine dair bilgiler…

        2

        BUGÜN RAMAZAN'IN KAÇINCI GÜNÜ?

        Bilindiği gibi, Ramazan ayının ilk orucu, 19 Şubat 2026 Perşembe günü tutuldu. Buna göre 11 Mart 2026 Çaşambagünü Ramazan’ın 21. günüdür.

        3

        2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        19 Mart 2026 Perşembe Arefe günü

        20 Mart 2026 Cuma Ramazan Bayramı 1. gün

        21 Mart 2026 Cumartesi Ramazan Bayramı 2. gün

        22 Mart 2026 Pazar Ramazan Bayramı 3. gün

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Savaş nasıl sona erecek?
        Savaş nasıl sona erecek?
        Axios yazdı: ABD'den İsrail'e İran mesajı
        Axios yazdı: ABD'den İsrail'e İran mesajı
        Zelenskiy, Körfez ülkelerine tam donanımlı 3 ekip gönderdi
        Zelenskiy, Körfez ülkelerine tam donanımlı 3 ekip gönderdi
        Aynı taksi durağında 2.cinayet!
        Aynı taksi durağında 2.cinayet!
        İnternetten yemek siparişinde yeni dönem
        İnternetten yemek siparişinde yeni dönem
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İşçiler için vergi indirimi
        İşçiler için vergi indirimi
        Aslantepe'de zafer gecesi!
        Aslantepe'de zafer gecesi!
        "İlk galibiyetin tesadüf olmadığını gösterdik!"
        "İlk galibiyetin tesadüf olmadığını gösterdik!"
        Ünlülerin galibiyet sevinci
        Ünlülerin galibiyet sevinci
        Galatasaray'dan Osimhen'e özel koreografi!
        Galatasaray'dan Osimhen'e özel koreografi!
        22 milyon kişi takip ediyor
        22 milyon kişi takip ediyor
        Sivilcenin olumlu bir özelliği ortaya çıktı!
        Sivilcenin olumlu bir özelliği ortaya çıktı!
        APP plakalara 27 Şubat'tan itibaren kesilen cezalar iptal edildi
        APP plakalara 27 Şubat'tan itibaren kesilen cezalar iptal edildi
        "Tam gaz devam ediyor"
        "Tam gaz devam ediyor"
        Yağış yok, çığ tehlikesi sürüyor
        Yağış yok, çığ tehlikesi sürüyor
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Liverpool'un kabusu Cimbom!
        Liverpool'un kabusu Cimbom!
        Orhan Kaynak hayatını kaybetti
        Orhan Kaynak hayatını kaybetti