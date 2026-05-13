ŞOK marketin 13 Mayıs 2026 Çarşamba gününe özel aktüel ürünler kataloğu raflardaki yerini aldı. Bu haftaki kampanyada sıcak havalara yönelik vantilatör ve iyonizerli hava soğutucuların yanı sıra fırın, bluetooth hoparlör, kulaküstü kulaklık, akıllı saat ve akıllı takip cihazı gibi teknolojik ürünler dikkat çekiyor. Ayrıca elektrikli sinek öldürücü, sineklik, led aydınlatma ürünleri, masajlı duş başlığı seti, beyaz eşya çeşitleri ve ev yaşamına yönelik birçok ürün de satışa sunuluyor. Çamaşır makinesi, buzdolabı ve derin dondurucu gibi büyük ev eşyalarında fırsat arayan tüketiciler için güncel fiyatlar da katalogda yer alıyor. İşte ŞOK 13 Mayıs 2026 aktüel ürünler broşürü ve merak edilen fiyat listesi…