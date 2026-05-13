ŞOK 13-19 Mayıs 2026 aktüel kataloğu satışta! Bugün ŞOK marketlere gelen indirimli ürünler neler?
ŞOK marketin 13 Mayıs 2026 Çarşamba gününe özel aktüel ürünler kataloğu raflardaki yerini aldı. Bu haftaki kampanyada sıcak havalara yönelik vantilatör ve iyonizerli hava soğutucuların yanı sıra fırın, bluetooth hoparlör, kulaküstü kulaklık, akıllı saat ve akıllı takip cihazı gibi teknolojik ürünler dikkat çekiyor. Ayrıca elektrikli sinek öldürücü, sineklik, led aydınlatma ürünleri, masajlı duş başlığı seti, beyaz eşya çeşitleri ve ev yaşamına yönelik birçok ürün de satışa sunuluyor. Çamaşır makinesi, buzdolabı ve derin dondurucu gibi büyük ev eşyalarında fırsat arayan tüketiciler için güncel fiyatlar da katalogda yer alıyor. İşte ŞOK 13 Mayıs 2026 aktüel ürünler broşürü ve merak edilen fiyat listesi…
Bioblas şampuan çeşitleri 149 TL
Clear şampuan çeşitleri 159 TL
Dalin bebek şampuanı 159 TL
Dalin banyo kokusu 89 TL
Rexona deodorant çeşitleri 140 TL
Axe deodorant çeşitleri 179 TL
Duru granül klasik sabun 75 TL
Johnson's bebek yağı 75 TL
Gillette permatik tıraş bıçağı 82 TL
Gillette blue3 tıraş bıçağı 165 TL
Gillette sensor 3 tıraş bıçağı 235 TL
Maylo puf mendil 89 TL
Familia dev rulo havlu 29 TL
Veet tüy dökücü krem erkek 349 TL
Signal red defender diş macunu 110 TL
Sleepy hijyenik ped 39 TL
Familia jumbo havlu 119 TL
Duru Türk hamamı klasik sabun 85 TL
Ace platinum yoğun çamaşır suyu 179 TL
Asperox yüzey temizleyici 109 TL
Aprilla afan-7473 endüstriyel vantilatör 1,599 TL
Ledolet 3 in 1 ledli tavan vantilatörü 799 TL
Şamdan 40 lt mini fırın 2,499 TL
Piranha figürlü tws kulaklık 599 TL
Piranha figürlü bluetooth hoparlör 499 TL
Havit kulaküstü kulaklık 899 TL
Havit akıllı saat 1,299 TL
Piranha akıllı takip cihazı 299 TL
Piranha magsafe 5000 mah powerbank 499 TL
Forever figürlü el vantilatörü 299 TL
Kreuzer solar saplama led aydınlatma 54,95 TL
Kreuzer renkli solar saplama led aydınlatma 175 TL
Kreuzer hoppie şarjlı led kamp lambası 249 TL
Kreuzer figürlü solar saplama led aydınlatma 100 TL
Kreuzer çiçekli solar saplama led aydınlatma 75 TL
Aprilla elektrikli sinek öldürücü 275 TL
Cam kapaklı çelik kavurma tenceresi 999 TL
Hascevher çelik cezve seti 649 TL
Lava çift kulplu döküm ızgara tava 900 TL
Kumsal wok tava 399 TL
Doğal ahşap saplı et bıçağı çeşitleri 149 TL
Pratik doğal ahşap saplı steak bıçağı 149 TL
Pratik masat 149 TL
Pratik et döveceği 349 TL
Pratik et satırı 349 TL
Pratik ev tipi bıçak bileyici 149 TL
Pratik et doğrama, dilimleme ve sıyırma bıçak çeşitleri 149 TL
Petrix dijital el tartısı 249 TL
Aprilla şerit taş motoru 1,190 TL
Viapot toprak güveç tencere 149 TL
Viapot toprak porsiyonluk güveç 4'lü 75 TL
Viapot toprak dolma kapağı 50 TL
Paşabahçe ikon çay bardağı 6'lı 129 TL
Gold yıldız kulplu kupa 249 TL
Kavanoz kapağı 10'lu 39,95 TL
Kapaklı desenli saklama kabı 75 TL
Nostaljik şekerlik 199 TL
Bambu kesim tahtası 249 TL
Dinarsu çift kişilik pamuklu pike 399 TL
Dinarsu tek kişilik pamuklu pike 349 TL
Dinarsu tek kişilik alez tül beze korumalı 329 TL
Dinarsu çift kişilik alez tül beze korumalı 399 TL
Tek kişilik penye lastikli çarşaf 229 TL
Çift kişilik penye lastikli çarşaf 299 TL
Dinarsu kilim 349 TL
Kırlent kılıfı 149 TL
Klimalı yastık 249 TL
Slazenger erkek modal şort 349 TL
Kadın modal şort 349 TL
Erkek tek alt ham bez 279 TL
Erkek kapri ham bez 249 TL
Kadın tek alt ham bez 279 TL
Kadın düğmeli pijama takımı leopar desenli 449 TL
Chantale sütyen dolgulu/dolgusuz 125 TL
2'li kadın patik çorap figürlü 59,95 TL
3'lü erkek patik çorap desenli 75 TL
Mansi ile oyna ve öğren kitap çeşitleri 149 TL
Spray mop set 249 TL
Click mop 200 TL
Mıknatıslı kapı sinekliği 139 TL
Sineklik tek kanat 50 TL
Sineklik çift kanat 59,95 TL
3 parça banyo aksesuarı 129 TL
Musluk matı 50 TL
Saplı vücut ve masaj fırçası 75 TL
Banyo matı 100 TL
Silikon uçlu tuvalet fırçası 100 TL
Banya seti 5'li 399 TL
Metaltex metal asılabilir 2 katlı banyo rafı 229 TL
2'li standlı cam sabunluk seti 299 TL
Organizer çeşitleri 50 TL
Tuvalet fırça çeşitleri 75 TL
Metal kapı arkası askı 129 TL
Kaktüs askı 3'lü 75 TL
Elbise askısı 6'lı 75 TL
Ambalaj lastiği 36,95 TL
Statik toz alma aparatı 50 TL
Su emici banyo matı 100 TL
Duş başlığı seti 179 TL
Masajlı taraklı duş başlığı seti 199 TL
Fonksiyonel batarya ucu 79,95 TL
Çok amaçlı saplı sepet 219 TL
Altus al 38 bfb uzaktan kumandalı kule tipi vantilatör 3,999 TL
Altus al 18 acw ayaklı vantilatör 2,299 TL
Altus kule tipi vantilatör al 30 tf 2,099 TL
Kiwi kfan-7410 kumandalı kule tipi vantilatör 1,599 TL
Dijitsu vn55 kule tipi vantilatör 5,699 TL
Dijitsu vn11 130w iyonizerli hava soğutucu 9,999 TL
Siemens 9 kg çamaşır kurutma makinesi 31,999 TL
Samsung 9 kg çamaşır makinesi siyah 25,999 TL
Samsung 9 kg çamaşır makinesi beyaz 24,499 TL
Samsungn o frost buzdolabı 29,999 TL
Samsung 4 programlı bulaşık makinesi 19,499 TL
Nesquik Çokokare / Nestle Çilektop 310 gr — 75 TL
6x200 ml Pepsi Kola Cam Şişe — 99 TL
Karmen Kakao Krema Dolgulu Çikolata 240 gr — 129 TL
Duru Limon Kolonya 400 ml — 79 TL