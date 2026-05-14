Bugün televizyonda hangi diziler var? 14 Mayıs 2026 Perşembe TV yayın akışı listesi belli oldu!
Televizyon ekranlarında gün boyunca hangi yapımların yayınlanacağı izleyiciler tarafından merak edilmeye devam ediyor. Dizilerden yerli filmlere, yarışma programlarından yabancı filmlere kadar birçok içerik bugün de kanallarda seyirciyle buluşacak. 14 Mayıs 2026 Perşembe günü için Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1 ve NOW TV'nin güncel yayın akışları belli oldu. Peki, bu akşam televizyonda hangi programlar var? İşte kanalların saat saat yayın akışı listesi…
KANALLARIN 14 MAYIS 2026 PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞLARI LİSTESİ
SHOW TV
06:00 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk
08:15 - Cansu Canan İle İlk Sayfa
10:00 – Bahar
12:30 – Gelin Evi
15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 – Show Ana Haber
20:00 – Güldür Güldür Show
00:15 – Gece Hattı
01:15 – Delikanlı
03:30 – Kızılcık Şerbeti
ATV
08:00 – Kahvaltı Haberleri
10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 – atv Gün Ortası
14:00 – Mutfak Bahane
16:00 – Esra Erol'da
19:00 – atv Ana Haber
20:00 – Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 – Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
01:20 – A.B.İ.
04:00 – Ateş Kuşları
KANAL D
07:00 – Küçük Ağa
09:00 – Neler Oluyor Hayatta?
11:00 – Yaprak Dökümü
14:00 – Gelinim Mutfakta
16:45 – Arka Sokaklar
18:30 – Kanal D Ana Haber
20:00 – Arka Sokaklar
23:15 – Eşref Rüya
02:00 – Gelinim Mutfakta
04:30 – Siyah Beyaz Aşk
STAR TV
07:00 – İstanbullu Gelin
09:30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 – Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 – Aramızda Kalsın
19:00 – Star Haber
20:00 – Sevdiğim Sensin (Yeni Bölüm)
00:15 – Çirkin
02:30 – İstanbullu Gelin
05:00 – Dürüye'nin Güğümleri
TRT 1
05:38 – İstiklal Marşı
05:40 – Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06:35 – Beni Böyle Sev
09:20 - Adını Sen Koy
10:25 – Alişan İle Hayata Gülümse
13:10 – Seksenler
14:05 – Benim Adım Melek
17:45 – Lingo Türkiye
19:00 – Ana Haber
19:55 – İddiaların Aksine
20:00 – Mumya | Yabancı Sinema
00:00 – Akıl Oyunları | Yabancı Sinema
02:30 – Seksenler
03:10 – Benim Adım Melek
NOW
07:30 – İlk Bakış
08:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 – Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 – Yasak Elma
13:30 – En Hamarat Benim
16:30 – Halef: Köklerin Çağrısı
19:00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 – Halef: Köklerin Çağrısı (Yeni Bölüm)
00:15 – Kıskanmak
03:00 – Kefaret
04:00 – Yasak Elma
06:00 – Karagül
TV8
07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 – Gel Konuşalım
12:30 – Survivor Ekstra
16:00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 – Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 (Yeni Bölüm)
00:15 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz
02:30 – Gel Konuşalım
04:30 – Oynat Bakalım
05:30 – Tuzak
