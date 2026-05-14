        Haberler Bilgi Magazin BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR? 14 Mayıs 2026 Perşembe Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi

        Bugün televizyonda hangi diziler var? 14 Mayıs 2026 Perşembe TV yayın akışı listesi belli oldu!

        Televizyon ekranlarında gün boyunca hangi yapımların yayınlanacağı izleyiciler tarafından merak edilmeye devam ediyor. Dizilerden yerli filmlere, yarışma programlarından yabancı filmlere kadar birçok içerik bugün de kanallarda seyirciyle buluşacak. 14 Mayıs 2026 Perşembe günü için Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1 ve NOW TV'nin güncel yayın akışları belli oldu. Peki, bu akşam televizyonda hangi programlar var? İşte kanalların saat saat yayın akışı listesi…

        Giriş: 14 Mayıs 2026 - 10:21 Güncelleme:
        14 Mayıs 2026 Perşembe günü televizyon kanallarında yine dopdolu bir yayın akışı izleyicileri bekliyor. Sevilen diziler, yarışma programları, filmler ve eğlence içerikleri akşam saatlerinde ekranlarda olacak. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV’nin güncel yayın listeleri de belli oldu. ATV ekranlarında “Kim Milyoner Olmak İster?” ile TV8 ekranlarında “Survivor Ünlüler – Gönüllüler” yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İşte 14 Mayıs bugün televizyon ekranlarında yayınlanacak programlara dair tüm detaylar haberimizde…

        KANALLARIN 14 MAYIS 2026 PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞLARI LİSTESİ

        SHOW TV

        06:00 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        08:15 - Cansu Canan İle İlk Sayfa

        10:00 – Bahar

        12:30 – Gelin Evi

        15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 – Show Ana Haber

        20:00 – Güldür Güldür Show

        00:15 – Gece Hattı

        01:15 – Delikanlı

        03:30 – Kızılcık Şerbeti

        ATV

        08:00 – Kahvaltı Haberleri

        10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 – atv Gün Ortası

        14:00 – Mutfak Bahane

        16:00 – Esra Erol'da

        19:00 – atv Ana Haber

        20:00 – Kim Milyoner Olmak İster?

        00:20 – Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

        01:20 – A.B.İ.

        04:00 – Ateş Kuşları

        KANAL D

        07:00 – Küçük Ağa

        09:00 – Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 – Yaprak Dökümü

        14:00 – Gelinim Mutfakta

        16:45 – Arka Sokaklar

        18:30 – Kanal D Ana Haber

        20:00 – Arka Sokaklar

        23:15 – Eşref Rüya

        02:00 – Gelinim Mutfakta

        04:30 – Siyah Beyaz Aşk

        STAR TV

        07:00 – İstanbullu Gelin

        09:30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 – Nur Viral ile Sen İstersen

        17:15 – Aramızda Kalsın

        19:00 – Star Haber

        20:00 – Sevdiğim Sensin (Yeni Bölüm)

        00:15 – Çirkin

        02:30 – İstanbullu Gelin

        05:00 – Dürüye'nin Güğümleri

        TRT 1

        05:38 – İstiklal Marşı

        05:40 – Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        06:35 – Beni Böyle Sev

        09:20 - Adını Sen Koy

        10:25 – Alişan İle Hayata Gülümse

        13:10 – Seksenler

        14:05 – Benim Adım Melek

        17:45 – Lingo Türkiye

        19:00 – Ana Haber

        19:55 – İddiaların Aksine

        20:00 – Mumya | Yabancı Sinema

        00:00 – Akıl Oyunları | Yabancı Sinema

        02:30 – Seksenler

        03:10 – Benim Adım Melek

        NOW

        07:30 – İlk Bakış

        08:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10:45 – Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 – Yasak Elma

        13:30 – En Hamarat Benim

        16:30 – Halef: Köklerin Çağrısı

        19:00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        20:00 – Halef: Köklerin Çağrısı (Yeni Bölüm)

        00:15 – Kıskanmak

        03:00 – Kefaret

        04:00 – Yasak Elma

        06:00 – Karagül

        TV8

        07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık

        09:00 – Gel Konuşalım

        12:30 – Survivor Ekstra

        16:00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 – Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 (Yeni Bölüm)

        00:15 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        02:30 – Gel Konuşalım

        04:30 – Oynat Bakalım

        05:30 – Tuzak

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        Tepebaşı Belediyesine operasyon: 20 gözaltı
        Konut satışında artış
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi
        WP gizli rapora ulaştı: İran Savaşı sürerken Çin avantaj elde etti
        Osman 14 yıl önce 16 yaşında kayboldu! Anne ve komşu tutuklandı!
        Fed’de Powell dönemi sona eriyor: Pandemi, enflasyon ve Beyaz Saray baskısıyla geçen 8 yıl
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        Çağla Tuğaltay cinayetinde yeni gelişme!
        Havacılık tarihine geçen en sıra dışı uçak kazaları
        İstanbul'da ilkbahar, birçok ilde yağış olacak
        Cannes'da boy gösterdiler
        1200 metrelik bu dev köprüde araba kullanmak yasak
        "Dedem tarafından tehdit edildim"
        "Bunların konuşulması ayıp"
        Ramos, Sevilla'yı nasıl satın alıyor?
        Gözler NBC'yi arıyor
        Mehmet ve Saime kayıpken Leyla için öldürüldü ihbarı geldi!
        Part time çalışmada GSS primi
        Dünyanın en ünlü savaş karşıtı tablosu nasıl doğdu?
