Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Bugün televizyonda neler var, hangi diziler yayınlanacak? 18 Mayıs 2026 Pazartesi Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi

        Bugün televizyonda hangi diziler var? 18 Mayıs 2026 Pazartesi Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi

        Televizyon izleyicileri, her gün ekranlara gelen dizi, film ve yarışma programlarını kaçırmamak için kanalların güncel yayın akışlarını yakından takip etmeye devam ediyor. Yayın planlarının günlük olarak değişmesiyle birlikte "Bugün TV'de ne var?" sorusu da gündemdeki yerini koruyor. 18 Mayıs 2026 Pazartesi gününe ait Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV'nin yayın akışları netleşti. Gün boyunca izleyiciyle buluşacak yapımların detaylı listesi ise haberimizde yer alıyor…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Mayıs 2026 - 10:21 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Televizyon kanallarında her gün farklı türlerde dizi, film ve yarışma programları izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Yayın akışlarında yaşanan güncel değişiklikler ise “Bugün televizyonda ne var?” sorusunu yeniden gündeme getiriyor. 18 Mayıs 2026 Pazartesi akşamında Kanal D’de Uzak Şehir, TRT 1’de Cennetin Çocukları yeni bölümleriyle ekranlara gelirken, TV8’de ise ilgiyle takip edilen Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026 izleyici karşısında olacak. Show TV ekranlarında yayınlanan Delikanlı ise bu akşam final bölümüyle izleyiciye veda edecek. İşte 18 Mayıs Pazartesi gününe ait güncel TV yayın akışı ve kanallarda öne çıkan yapımlar…

        2

        KANALLARIN 18 MAYIS 2026 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞLARI

        SHOW TV

        06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        08.15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa

        10.00 Bahar

        12.30 Gelin Evi

        15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

        18.45 Show Ana Haber

        20.00 Delikanlı (Final)

        00.15 Gece Hattı

        01.15 Kızılcık Şerbeti

        03.30 Yasak Aşk

        3

        KANAL D

        07.00 Yabancı Damat

        09.00 Neler Oluyor Hayatta?

        11.00 Yaprak Dökümü

        14.00 Gelinim Mutfakta

        16.45 Arka Sokaklar

        18.30 Kanal D Ana Haber

        20.00 Uzak Şehir

        00.15 Güller ve Günahlar

        03.00 Gelinim Mutfakta

        05.00 Siyah Beyaz Aşk

        4

        STAR TV

        07.00 İstanbullu Gelin

        09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

        17.15 Aramızda Kalsın

        19.00 Star Haber

        20.00 Çok Güzel Hareketler 2

        23.30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        02.30 İstanbullu Gelin

        05.00 Baba Ocağı

        5

        ATV

        08.00 Kahvaltı Haberleri

        10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14.00 Mutfak Bahane

        16.00 Esra Erol’da

        19.00 atv Ana Haber

        20.00 Dilberay / Yerli Sinema

        22.50 A.B.İ.

        01.50 Ateş Kuşları

        05.00 Bir Küçük Gün Işığı

        6

        TRT 1

        05.48 İstiklal Marşı

        05.50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        06.45 Beni Böyle Sev

        09.25 Adını Sen Koy

        10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

        13.15 Seksenler

        14.45 Benim Adım Melek

        17.45 Lingo Türkiye

        19.00 Ana Haber

        19.55 İddiaların Aksine

        20.00 Cennetin Çocukları

        00.15 Ceviz Ağacı | Türk Sineması

        02.20 Seksenler

        03.40 Benim Adım Melek

        7

        NOW

        07.30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10.45 Çağla İle Yeni Bir Gün

        12.30 Yasak Elma

        13.30 En Hamarat Benim

        16.30 Halef: Köklerin Çağrısı

        19.00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

        20.00 Umami

        22.30 Kıskanmak

        01.30 Kefaret

        03.15 Adım Farah

        04.30 Yasak Elma

        06.00 Karagül

        8

        TV8

        07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

        09.00 Gel Konuşalım

        12.30 Survivor Extra

        16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

        20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026

        00.15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        02.30 Gel Konuşalım

        04.30 Oynat Bakalım

        05.30 Tuzak

        18 MAYIS 2026 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        ÖNERİLEN VİDEO

        Lastiği patlayan yolcu otobüsünde can pazarı: Muavin kopan kapıdan aşağı uçtu

        Bursa'da seyir halinde iddiaya göre uyuyan otobüs şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bariyerlere çarparak tekerleğini patlatan otobüste muavin kopan kapıdan düşerek yaralandı. (İHA)

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Trump'tan sonra Pekin'in yeni konuğu Putin
        Trump'tan sonra Pekin'in yeni konuğu Putin
        İBB'ye yeni operasyon: 57 gözaltı!
        İBB'ye yeni operasyon: 57 gözaltı!
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        2 ilde yasa dışı bahis operasyonları: 233 gözaltı
        2 ilde yasa dışı bahis operasyonları: 233 gözaltı
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        Selektör katliamı! 3 kişiyi öldüren katil konuştu...
        Selektör katliamı! 3 kişiyi öldüren katil konuştu...
        Anne ve babasını öldürdü! Sorguda konuşmadı!
        Anne ve babasını öldürdü! Sorguda konuşmadı!
        "Dostluk yalanmış"
        "Dostluk yalanmış"
        16 yıl polisleri peşinden sürükleyen DNA skandalı
        16 yıl polisleri peşinden sürükleyen DNA skandalı
        Gelinlik eskiden beyaz değildi!
        Gelinlik eskiden beyaz değildi!
        15 yaşındaki Hülya ölü bulundu!
        15 yaşındaki Hülya ölü bulundu!
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        Bu aile neredeyse 200 yıl şirinler gibi mavi tenliydi!
        Bu aile neredeyse 200 yıl şirinler gibi mavi tenliydi!
        Almanlar rotayı Amerika'ya kırdı
        Almanlar rotayı Amerika'ya kırdı
        Savaşın ilk ayında mevduat hareketi
        Savaşın ilk ayında mevduat hareketi
        Yerli otomobiller yükselişe geçti
        Yerli otomobiller yükselişe geçti
        Bayramda çalışanlara ücret zorunlu
        Bayramda çalışanlara ücret zorunlu