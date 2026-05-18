Bugün televizyonda hangi diziler var? 18 Mayıs 2026 Pazartesi Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi
Televizyon izleyicileri, her gün ekranlara gelen dizi, film ve yarışma programlarını kaçırmamak için kanalların güncel yayın akışlarını yakından takip etmeye devam ediyor. Yayın planlarının günlük olarak değişmesiyle birlikte "Bugün TV'de ne var?" sorusu da gündemdeki yerini koruyor. 18 Mayıs 2026 Pazartesi gününe ait Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV'nin yayın akışları netleşti. Gün boyunca izleyiciyle buluşacak yapımların detaylı listesi ise haberimizde yer alıyor…
Televizyon kanallarında her gün farklı türlerde dizi, film ve yarışma programları izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Yayın akışlarında yaşanan güncel değişiklikler ise “Bugün televizyonda ne var?” sorusunu yeniden gündeme getiriyor. 18 Mayıs 2026 Pazartesi akşamında Kanal D’de Uzak Şehir, TRT 1’de Cennetin Çocukları yeni bölümleriyle ekranlara gelirken, TV8’de ise ilgiyle takip edilen Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026 izleyici karşısında olacak. Show TV ekranlarında yayınlanan Delikanlı ise bu akşam final bölümüyle izleyiciye veda edecek. İşte 18 Mayıs Pazartesi gününe ait güncel TV yayın akışı ve kanallarda öne çıkan yapımlar…
KANALLARIN 18 MAYIS 2026 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞLARI
SHOW TV
06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
08.15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa
10.00 Bahar
12.30 Gelin Evi
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Delikanlı (Final)
00.15 Gece Hattı
01.15 Kızılcık Şerbeti
03.30 Yasak Aşk
KANAL D
07.00 Yabancı Damat
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
14.00 Gelinim Mutfakta
16.45 Arka Sokaklar
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Uzak Şehir
00.15 Güller ve Günahlar
03.00 Gelinim Mutfakta
05.00 Siyah Beyaz Aşk
STAR TV
07.00 İstanbullu Gelin
09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
17.15 Aramızda Kalsın
19.00 Star Haber
20.00 Çok Güzel Hareketler 2
23.30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
02.30 İstanbullu Gelin
05.00 Baba Ocağı
ATV
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14.00 Mutfak Bahane
16.00 Esra Erol’da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Dilberay / Yerli Sinema
22.50 A.B.İ.
01.50 Ateş Kuşları
05.00 Bir Küçük Gün Işığı
TRT 1
05.48 İstiklal Marşı
05.50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06.45 Beni Böyle Sev
09.25 Adını Sen Koy
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.45 Benim Adım Melek
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Cennetin Çocukları
00.15 Ceviz Ağacı | Türk Sineması
02.20 Seksenler
03.40 Benim Adım Melek
NOW
07.30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12.30 Yasak Elma
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Halef: Köklerin Çağrısı
19.00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
20.00 Umami
22.30 Kıskanmak
01.30 Kefaret
03.15 Adım Farah
04.30 Yasak Elma
06.00 Karagül
TV8
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
09.00 Gel Konuşalım
12.30 Survivor Extra
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026
00.15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
02.30 Gel Konuşalım
04.30 Oynat Bakalım
05.30 Tuzak
