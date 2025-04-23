23 Nisan Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bugün Premier Lig, LaLiga, Serie A, İtalya Kupası, Portekiz Kupası, Azerbaycan Kupası, Hollanda Eredivisie, Belçika Pro Lig’de zorlu maçlar oynanacak. Bugünkü maç takvimine göre La Liga’da milli futbolcumuzun formasını terlettiği Real Madrid Getafe ile karşı karşıya gelecek. Premier Lig’de ise Arsenal ve Crystal Palace kozlarını paylaşacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 23 Nisan 2025 bugünkü maçlar ve canlı yayın kanalları…