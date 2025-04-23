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        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 23 NİSAN 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Bugünkü maç programı 23 Nisan 2025: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Bugünkü maçlar 23 Nisan 2025 Çarşamba programı belli oldu. Bugünkü maç takvimine göre İngiltere Premier Lig, İspanya LaLiga, İtalya Serie A, İtalya Kupası, Portekiz Kupası, Azerbaycan Kupası, Hollanda Eredivisie, Belçika Pro Lig maçları oynanacak. Kritik mücadeleleri kaçırmak istemeyen futbolseverler maçların başlangıç saatleri ve canlı yayınlanacağı kanalları araştırmaya başladı. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte 23 Nisan 2025 Bugünkü maç programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2025 - 11:40 Güncelleme: 23.04.2025 - 11:40
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        1

        23 Nisan Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bugün Premier Lig, LaLiga, Serie A, İtalya Kupası, Portekiz Kupası, Azerbaycan Kupası, Hollanda Eredivisie, Belçika Pro Lig’de zorlu maçlar oynanacak. Bugünkü maç takvimine göre La Liga’da milli futbolcumuzun formasını terlettiği Real Madrid Getafe ile karşı karşıya gelecek. Premier Lig’de ise Arsenal ve Crystal Palace kozlarını paylaşacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 23 Nisan 2025 bugünkü maçlar ve canlı yayın kanalları…

        2

        23 NİSAN 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        İngiltere Premier Lig

        22:00 Arsenal - Crystal Palace beIN Sports 3

        3

        İspanya LaLiga

        20:00 Athletic Bilbao - Las Palmas S Sport ve Tivibu Spor2

        20:00 Celta Vigo - Villarreal S Sport ve S Sport Plus

        22:30 Getafe - Real Madrid S Sport ve S Sport Plus

        22:30 Deportivo Alaves - Real Sociedad S Sport Plus ve S Sport

        4

        İtalya Serie A

        19:30 Torino - Udinese

        19:30 Cagliari - Fiorentina S Sport 2

        19:30 Genoa - Lazio

        19:30 Parma - Juventus S Sport 2

        5

        İtalya Kupası - Yarı Final

        22:00 Inter - Milan

        Portekiz Kupası - Yarı Final

        22:15 Benfica - Tirsense

        Azerbaycan Kupası

        16:00 Karabağ - Araz

        19:00 Sabah Bakü - Neftçi Bakü

        6

        Hollanda Eredivisie

        21:00 Groningen - Heracles

        Belçika Pro League

        21:30 Anderlecht - KAA Gent

        21:30 Antwerp - Genk

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