BUGÜNKÜ MAÇLAR 24 HAZİRAN 2026 || Dünya Kupası bugün hangi maçlar var?
Dünya futbolunun en prestijli organizasyonunda grup mücadeleleri tüm hızıyla sürüyor. 24 Haziran tarihli program kapsamında birbirinden önemli karşılaşmalar oynanacak, puan tablosundaki dengeler yeniden şekillenecek. Turnuvayı yakından izleyen sporseverler, günün maç takvimine odaklanmış durumda. İşte bugünün maçları...
Giriş: 24 Haziran 2026 - 08:39 Güncelleme:
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan 24 Haziran Çarşamba günü oynanacak kritik karşılaşmalarla devam ediyor. Grup aşamasında son viraja girilirken, takımlar üst tura yükselme hedefi doğrultusunda sahaya çıkacak. Futbolseverler ise günün maç programını ve karşılaşmaların saatlerini yakından takip ediyor. İşte günün maöları...
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24 HAZİRAN MAÇ PROGRAMI
L Grubu: Panama - Hırvatistan, Toronto Stadı, TSİ 02.00
K Grubu: Kolombiya - Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Guadalajara Stadı, TSİ 05.00
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B Grubu: İsviçre - Kanada, BC Place Vancouver Stadı, TSİ 22.00
Bosna-Hersek - Katar, Seattle Stadı, TSİ 22.00
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