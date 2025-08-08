Habertürk
        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 8 AĞUSTOS 2025: Süper Lig'de 2025-2026 sezonu başlıyor! Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Bugünkü maçlar 8 Ağustos 2025: Süper Lig'de yeni sezon başlıyor! Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?

        8 Ağustos 2025 maç programı belli oldu. Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu başlıyor. Ligin ilk müsabakasında Gaziantep FK, Galatasaray'ı konuk edecek. Fenerbahçe-Alanyaspor, Kayserispor-Beşiktaş ve Fatih Karagümrük-Başakşehir karşılaşmaları, Avrupa maçları nedeniyle ileri bir erteledi. Öte yandan bugün birçok yabancı ligde heyecan dolu karşılaşmalar oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 8 Ağustos 2025 bugünkü maçlar ve karşılaşmaların başlangıç saatleri.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2025 - 11:32 Güncelleme: 08.08.2025 - 11:32
        1

        Futbolseverler, 8 Ağustos Cuma günü oynanacak karşılaşmaları merak ediyor. Bu kapsamda ‘’Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?’’ sorularına yanıt aranıyor. 2025-2026 futbol sezonu başlıyor. Son şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de sezonu Gaziantep'te açıyor. Trendyol 1. Lig’de ise Ümraniyespor, Manisa FK ile karşı karşıya geliyor. Bugün yerli liglerin yanı sıra yabancı liglerde de heyecan dolu karşılaşmalar oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 8 Ağustos 2025 bugünkü maç programı…

        2

        GAZİANTEP FK-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

        Gaziantep FK-Galatasaray maçı, 8 Ağustos 2025 Cuma günü yani bu akşam saat 21.30'da başlayacak.

        Gaziantep Stadı'nda yapılacak müsabaka, beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

        3

        8 AĞUSTOS 2025 BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

        Süper Lig

        21:30 Gaziantep FK - Galatasaray (beIN Sports 1)

        4

        1. Lig

        21:30 Ümraniyespor - Manisa FK (beIN Sports 2)

        5

        Hazırlık Maçı

        21:00 Monaco - Inter

        21:00 Chelsea - Bayer Leverkusen

        6

        Almanya Bundesliga 2

        19:30 Preussen Münster - Paderborn

        19:30 Nürnberg - Darmstadt 98

        7

        Danimarka 1. Ligi

        20:00 Hobro - B.93

        8

        Romanya Liga 1

        21:30 Metaloglobus Bucharest - Dinamo Bükreş

        9

        Belçika Pro League

        21:45 St. Truiden - Dender

        10

        Hırvatistan 1. Ligi

        22:00 Dinamo Zagreb - Vukovar 1991

        11

        İngiltere Championship

        22:00 Birmingham - Ipswich Town

        Portekiz Süper Ligi

        22:15 Casa Pia - Sporting Lisbon

