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        Haberler Spor Futbol Bülent Uygun: Acıma ortak olup, beni yalnız bırakmadınız - Futbol Haberleri

        Bülent Uygun: Acıma ortak olup, beni yalnız bırakmadınız

        Teknik direktör Bülent Uygun, geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybeden kızı Almina Tude Uygun için 30 Nisan Çarşamba günü mevlit okutacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 16:57 Güncelleme: 28.04.2025 - 16:57
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        "Acıma ortak olup, beni yalnız bırakmadınız"
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        Teknik direktör Bülent Uygun'un Türkiye Futbol Federasyonu’nda İdari İşler Uzmanı olarak görev yapan kızı Almina Tude Uygun, geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetmişti. Sakarya’nın Sapanca ilçesinde son yolculuğuna uğurlanan Almina Tude için Çarşamba günü mevlit okunacak.

        ÇARŞAMBA GÜNÜ TAZİYELERİ MEVLİTTE KABUL EDECEK

        Bülent Uygun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, acısına ortak olan herkese teşekkür etti. 30 Nisan Çarşamba günü taziyeleri kabul edeceklerini belirten Bülent Uygun, “Kıymetli dostlarım, hepinizden Allah razı olsun. Acıma ortak olup, beni yalnız bırakmadınız. 30 Nisan Çarşamba günü saat 17.00 ile 21.00 arasında Ataşehir MAREV’de mevlit okumamız olacaktır. Taziyeleri kabul edeceğiz. Allah hepinizden razı olsun” ifadelerini kullandı.

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