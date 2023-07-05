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Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği" kapsamında 2021'de kurulan Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı'nın (GSYO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya Fortune Dergisi’nden Ersan Taylan’ın sorularını yanıtladı:

-Yönetim ve kurumsal yapınız hakkında bilgi verir misiniz?

Yönetim ekibimiz bireysel tecrübelerini kurumsal bir yapı altında artık Bulls Girişim'in başarısı için kullanıyor. Geçtiğimiz yıl sermaye artırımı yaparak Lydia Yatırım Holding'in gücünü de yanımıza aldık. Lydia Yatırım Holding'in kurucu ortağı ve ana hissedarı sermaye piyasalarında yılların deneyimli yatırımcısı Enver Çevik. Aynı zamanda Hakan Eryılmaz kurucu ortak ve CEO olarak yer alıyor. Hakan Eryılmaz, Yapı Kredi Bankası, BNP-Ak-Dresdner, Halkbank, Ziraat Finans Grubu gibi birçok kurumda yönetim kurulu üyesi ve üst düzey yönetici olarak çalıştı.

Lydia Yatırım Holding'in, enerjiden gayrimenkule, mikro mobiliteden sağlık sektörüne kadar birçok alanda yatırımları bulunuyor. Aynı zamanda tecrübeli bir ekipten oluşuyor. Bu ortaklık ile 2023 yılsonu hedeflerimizde daha güçlü ilerliyoruz. Sektöre hızlı bir giriş yaparak 2021 yılında üç, 2022 yılında da üç yatırım gerçekleştirdik. 2023 yılında şimdiye kadar iki girişime yatırım yaptık. Kuruluşumuzdan kısa bir süre sonra yaptığımız ilk yatırımlarımızdan olan sağlık sektöründe onkoloji tedavisinde hizmet veren Oncosem'in, 2023 yılında Cumhuriyetimizin 100. Yılının ilk gong töreni ile halka açılması bizi gururlandırdı. Dolayısı ile güzel geçirdiğimiz bir 2022 yılının ardından 2023 yılında da hedeflerimiz doğrultusunda verimli bir şekilde devam ediyoruz.

-Hangi alanlarda geliştirilen projeler destekleniyor?

Ülkemizin ekonomisine ve istihdama katkı sağlayacak, insanlara dokunabileceğimiz, inovatif, sürdürülebilir girişimler yatırım alanımıza giriyor. Sektör olarak saymak gerekirse sağlık, teknoloji, enerji, tarım ve finans alanlarını söyleyebiliriz.

-Şimdiye kadar hangi şirketlere ne kadarlık yatırım gerçekleştirildi?

Bulls GSYO olarak şimdiye kadar 100 milyon TL üzerinde yatırım yaptık. Yatırımlarımızın arasında mikro mobilite sektöründe yer alan Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş., çevreci ve pratik ulaşım çözümleri sunuyor. Bin bin, yerli yazılım ve mühendislik ile geliştirilen elektrikli araçları kendi markası altında hizmete sunuyor. Bu sayede hem sürdürülebilir bir dünya hem de pratik ulaşım için alternatif çözümler yaratıyor.

Türkiye'de alanında şu an pazar lideri durumunda bulunan ve 2023 yılının ilk halka arzı olan Oncosem, yatırım yaptığımız şirketlerden bir tanesi. Tamamen yerli ve milli teknoloji ile otomatik onkoloji ilaç hazırlama sistemleri üretimi, satışı ve kurulumu yapan Oncosem, kitlerin 200 dolar civarında olan birim maliyetini, 15 doların altına indirmeyi başararak ülkemiz ekonomisine ciddi katkı sağladı. Bu hem ülkemiz için hem de bundan yararlanacak insanlar için çok çok önemli.

Enerji sektöründe yatırım yaptığımız RePG enerji ise teknolojisi ile dikkat çekmekte. 100 derecenin altındaki atık ısıdan elektrik üretebilen. buluş niteliğindeki teknolojisi ile uluslararası tescillenmiş birçok patenti bulunmakta.

One Life Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu da yatırım yaptığımız diğer şirketlerden bir tanesi. Dijital sağlık alanında global ölçekte rekabet potansiyeli bulunan, fikri hak sahibi ve Seri A yatırım turu öncesi son aşamada olan şirketlere yatırım yapıyor.

Gami Teknoloji ise Türkiye merkezli bir teknoloji şirketi. Blok zincir ve Web 3.0 alanındaki güçlü bir know-how'a sahiptir. Hayata geçirdiği merkeziyetsiz uygulamalarla blok zincir dünyasında adından söz ettiren GAMI globaldeki büyüme hedefleri doğrultusunda Ar-Ge ve üretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Bir girişim sermayesi fonu aracılığı ile yatırım yaptığımız bir diğer şirket ise DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş.'dir. DMR, Simit Sarayı mağazaları dışındaki kanallara yarı pişmiş ürün imalatı ve satışı yaparken ihracatını da arttırmayı planlamaktadır. Spor dalları ve sportif faaliyetler ile ilgili teknoloji odaklı varlıklara yatırım yapan yatırım şirketi Sporttz Spor Yatırımları A.Ş. yatırımlarımız arasındadır.

Ayrıca, Mediazz Yeni Medya ve Teknoloji Yatırımları A.Ş. de yatırımlarımız arasında bulunuyor. Borsa İstanbul'da işlem gören Maçkolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş.'nin yüzde 51 hissesine sahip olan Mediazz, tek noktadan çoklu içerik platformuna erişim imkânı sağlayan, reklam verenler ve içerik sağlayıcılarını buluşturan dijital medya platformudur.

-2023 hedeflerinden söz eder misiniz? Girişim şirketlerine ne kadar kaynak aktarmayı planlıyorsunuz?





Şu ana kadar sekiz ayrı şirkete kaynak aktarmış durumdayız. 2023'ün ulusal ve uluslararası

ölçekte zor bir yıl olduğunu biliyoruz. Ancak biz yatırımlar açısından fırsat yılı olduğunu düşünüyoruz. Daha öncesinde yatırım yaptığımız şirketlerden birkaçının halka arz edilerek yurt içi fon kaynaklarından faydalanması, birkaçının da uluslararası fon kaynaklarından yatırım alması hedefi ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2023 yılındaki toplam yatırım hedefimiz yaklaşık 200 milyon TL'dir. Şimdiye kadar 50 milyon TL yatırım yaptık. Yıl sonuna kadar 150 milyon TL daha yatırım yapmayı planlıyoruz.

-Yatırım yapılan şirketleri seçim kriterleriniz nelerdir?

Öncelikle yatırım yapacağımız şirketlerde, ortakların inovatif ve vizyoner olmaları kriterlerimizden bir tanesi. Girişim şirketinin ürettiği ürün ve hizmetlerin ise katma değerinin yüksek olması ve ülke ekonomisine katkı sağlaması da önemli. Bu niteliklere sahip girişimler uygulanabilir iş planı ile birlikte sürdürülebilir operasyonel kârlılık ve verimlilik noktasında başarılı oluyorlar. Bizde özenle bu şirketleri portföyümüze katmaya gayret ediyoruz.

-Yatırım yaptığınız şirketlere neler sağlıyorsunuz?



Yukarıda bahsettiğim yatırım kriterlerimize uyan girişimleri yatırım portföyümüze katarak profesyonel sermaye ile bir araya getiriyoruz. Daha sonra bu şirketlere finansal, yönetsel destek sağlayarak kurumsallaşmalarına ve büyümelerine katkı sağlıyoruz. Bu sayede rekabet gücü yüksek, uluslararası piyasada söz sahibi olan firmalar haline gelebiliyorlar. Yatırım yaptığımız firmalarda büyüme projeksiyonu olarak halka arz potansiyeli olan firmalar olursa deneyimli ekibimiz ile önemli katkılar sağlıyoruz.

Bu sayede sermaye piyasalarının ana amacına uygun olarak şirketlerin maliyetsiz fon sağlama ihtiyaçlarına çözüm üretiyoruz. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı olmamız nedeniyle yurtiçindeki girişimcilik ekosistemine. yatırım yapmak ve katkı sağlamak hali hazırda ana hedefimizdir. Yatırım yaptığımız şirketlerin ulusal bir marka olmasını sonrasında da uluslararası rakipleri ile rekabet edecek büyüklüğe ulaşmasını hedefliyoruz. Bu süreçte girişimlere yurtiçi operasyonları, pazarlama gibi birçok konuda katkı sağlıyoruz. Büyüme evresinde firmalara yurtdışı yerleşik yatırımcılardan. doğrudan yatırım alma noktasında da destekler veriyoruz.