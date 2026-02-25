Burak Özçivit: Çıkan haberler gerçek değil

Trafik tartışmasında kaputta sürüklenen sürücü: Düşürmek için zikzak çizdi

ANKARA'da trafikte tartıştıktan sonra kaçmaması için aracının kaputuna çıkan sürücü İbrahim Çayırpınar'ı (51) 20 kilometre sürükleyen sürücü kursu eğitmeni C.Ö. (57) tutuklandı. DHA'ya konuşan Çayırpınar, "Giderken beni düşürmek için zikzak çizdi. Birden el frenini çekti. Yolda 3-4 sefer döndük. Gid... Daha Fazla Göster ANKARA'da trafikte tartıştıktan sonra kaçmaması için aracının kaputuna çıkan sürücü İbrahim Çayırpınar'ı (51) 20 kilometre sürükleyen sürücü kursu eğitmeni C.Ö. (57) tutuklandı. DHA'ya konuşan Çayırpınar, "Giderken beni düşürmek için zikzak çizdi. Birden el frenini çekti. Yolda 3-4 sefer döndük. Giderken silah gösterdi. O sırada 'tamam umut bitti, buraya kadarmış' dedim. Polis durdurdu ve kurtuldum" dedi. (DHA) Daha Az Göster