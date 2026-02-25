Burak Özçivit: Çıkan haberler gerçek değil
Oyuncu Burak Özçivit, İstanbul'da 30 daire satın aldığına yönelik çıkan iddianın ardından açıklama yaptı
Giriş: 25.02.2026 - 14:11 Güncelleme:
Burak Özçivit'in, 150 milyon TL karşılığında İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 30 daire satın aldığı ileri sürüldü. Sosyal medyada kısa sürede yayılan iddia sonrasında ünlü oyuncudan açıklama geldi.
Özçivit, sosyal medya hesabından söz konusu iddiayı yalanlayarak; "Çıkan haberlerin hiçbir gerçekliği yoktur. İnsanları yanlış yönlendirmeyi lütfen bırakın" dedi.
