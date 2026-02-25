Canlı
        Burak Özçivit: Çıkan haberler gerçek değil - Magazin haberleri

        Burak Özçivit: Çıkan haberler gerçek değil

        Oyuncu Burak Özçivit, İstanbul'da 30 daire satın aldığına yönelik çıkan iddianın ardından açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        25.02.2026 - 14:11
        "Çıkan haberler gerçek değil"

        Burak Özçivit'in, 150 milyon TL karşılığında İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 30 daire satın aldığı ileri sürüldü. Sosyal medyada kısa sürede yayılan iddia sonrasında ünlü oyuncudan açıklama geldi.

        Özçivit, sosyal medya hesabından söz konusu iddiayı yalanlayarak; "Çıkan haberlerin hiçbir gerçekliği yoktur. İnsanları yanlış yönlendirmeyi lütfen bırakın" dedi.

        #Burak Özçivit
