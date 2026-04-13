Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, Karan'ın yeni yaşını kutladı
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in oğulları Karan Özçivit, yeni yaşına Minecraft temalı bir doğum günü partisiyle girdi
Giriş: 13 Nisan 2026 - 21:45
Oyuncu çift Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017 yılında dünyaevine girmiş, 2019'da oğulları Karan'ı, 2023'te ise ikinci oğulları Kerem'i kucaklarına almıştı.
Ünlü çiftin ilk göz ağrısı Karan, 7 yaşına bastı. Özçivit ve Evcen, oğulları için Minecraft temalı özel bir doğum günü partisi organize etti.
Renkli kutlamada Karan'ı okul arkadaşları da yalnız bırakmadı.