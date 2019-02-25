Burhanettin Kocamaz kimdir? Burhanettin Kocamaz kaç yaşında ve nerelidir? 2019 Yerel seçimler öncesi Burhanettin Kocamaz en çok konuşulan isimlerden biri. Adaylık tartışmalı ile gündeme gelen Burhanettin Kocamaz 64 yaşında. İşte Burhanettin Kocamaz ile ilgili detaylar...

BURHANETTİN KOCAMAZ KİMDİR?

Burhanettin Kocamaz 27 Ocak 1955 tarihinde Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Nacarlı'da doğdu, eski Tarsus Belediyesi ve mevcut Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Çukurova Belediyeler Birliği başkanı. 1977 yılında Gazi Üniversitesi'nden mezun olarak kimya öğretmeni olan Kocamaz Hatice Yılmaz ile evli ve 3 çocuk babasıdır.

2014 Türkiye yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden aday olarak Mersin Büyükşehir Belediyesi başkanı olmuştur. Hala Mersin Büyükşehir Belediyesi başkanı olarak görevini sürdürmektedir. 04 Aralık 2018 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi den istifa ederek İYİ Parti ye geçmiştir. Yerel seçimlerde İYİ Parti Mersin Büyükşehir Belediye başkanı olacağı açıklanan Kocamaz listelerin zamanında Yüksek Seçim Kuruluna yetiştirilememesi sebebiyle adaylık başvurusu yapılamadığı açıklandı.