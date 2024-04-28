Bursa'da bir kişi boşanma aşamasındaki eşinin evini kurşunladı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasındaki eşinin evine kurşun yağdırdı. Tabancadan çıkan kurşunlar, evin camlarına isabet etti.
Bursa Osmangazi'de boşanma aşamasında oldukları öğrenilen Hüseyin A, ayrı yaşadığı eşi Ayşe A'nın Hamzabey Mahallesi İslamoğlu Sokak'taki ikametine geldi.
Belindeki tabancayı çıkaran Hüseyin A, Ayşe A'nın yaşadığı eve 5 el ateş etti.
KURŞUNLAR EVİN CAMINA İSABET ETTİ
Hüseyin A'nın tabancasından çıkan kurşunlar, evin camlarına isabet etti.
SALDIRIDA YARALANAN OLMADI
İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Silahlı saldırıda yaralanan olmadı.
KAÇAN SALDIRGAN ARANIYOR
Polis, Hüseyin A'nın yakalanması için çalışma başlattı.