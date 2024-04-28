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        Haberler Gündem Güncel Bursa'da bir kişi boşanma aşamasındaki eşinin evini kurşunladı

        Bursa'da bir kişi boşanma aşamasındaki eşinin evini kurşunladı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasındaki eşinin evine kurşun yağdırdı. Tabancadan çıkan kurşunlar, evin camlarına isabet etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 15:15 Güncelleme: 28.04.2024 - 15:16
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        Boşanma aşamasındaki eşinin evine kurşun yağdırdı
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        Bursa Osmangazi'de boşanma aşamasında oldukları öğrenilen Hüseyin A, ayrı yaşadığı eşi Ayşe A'nın Hamzabey Mahallesi İslamoğlu Sokak'taki ikametine geldi.

        Belindeki tabancayı çıkaran Hüseyin A, Ayşe A'nın yaşadığı eve 5 el ateş etti.

        KURŞUNLAR EVİN CAMINA İSABET ETTİ

        Hüseyin A'nın tabancasından çıkan kurşunlar, evin camlarına isabet etti.

        SALDIRIDA YARALANAN OLMADI

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        İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Silahlı saldırıda yaralanan olmadı.

        KAÇAN SALDIRGAN ARANIYOR

        Polis, Hüseyin A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

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        #boşanma
        #kadına şiddet
        #silahlı saldırı
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