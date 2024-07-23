Bursa'da iki ayrı fabrikada yangını
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, bir fabrika ve geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Dumanlar kentin bir çok noktasından görülürken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Giriş: 23.07.2024 - 10:20 Güncelleme: 23.07.2024 - 10:20
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesine bağlı Çelebi Mehmet Mahallesi'nde kağıt üretimi yaptığı belirtilen fabrika ve yanındaki geri dönüşüm tesisinde, saat 09.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Dumanlar kentin bir çok noktasından görülürken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ