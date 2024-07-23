Bursa'da iki ayrı fabrikada yangını Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, bir fabrika ve geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Dumanlar kentin bir çok noktasından görülürken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Anadolu Ajansı Giriş: 23.07.2024 - 10:20 Güncelleme: 23.07.2024 - 10:20 facebook

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