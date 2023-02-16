Beklenen büyük İstanbul depremi nedeniyle Marmara bölgesinde ikamet edenler fay hattının hangi il ve ilçelerden geçtiğini araştırmaya başladı. Maden Tetkik Arama Enstitüsü (MTA) Kuzey Anadolu Fay hattı etkisinde bulunan ve 1. derecede deprem bölgesi olan Bursa ilinde hangi ilçeler risk altında olduğunu açıkladı. Peki, "Bursa'dan hangi fay hatları geçiyor, aktif fayın bulunduğu riskli olan ilçeler nereler? İşte Bursa'da bulunan aktif fay hattı haritası...