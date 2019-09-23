Bursaspor'dan sakatlık açıklaması

Yeşil-beyazlı takımda 5 futbolcunun sakatlıkları devam ediyor. Kulüpten yapılan açıklamada, yeni transfer Recep Aydın'ın sol ayak bileğinde yaralanmasının olduğu, 1 haftadır takımla çalışmalarını sürdürdüğü ve önümüzdeki hafta antrenmanlara başlanmasının beklendiği ifade edildi. Onur Atasayar'ın 2-3 hafta, Deniz Aydın'ın 1-2 hafta, Burak Kapacak'ın sağ dizinde yaralanma olduğu, ilk bulgulara göre milli araya kadar takımdan ayrı kalacağı ve önümüzdeki hafta yapılacak kontrollerden sonra son durumunun belli olacağı, Furkan Emre Ünver'in ise tedavisinin tamamlandığı açıklandı.

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